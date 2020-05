Montreux annule la vente de l’ancien Audiorama

«L’acquéreur n’était pas en conformité avec la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger», explique Laurent Wehrli, syndic de Montreux. La vente de l’Audiorama à Territet est annulée. Accord du Conseil communal en poche, la Ville s’apprêtait à céder au prix de 800'000 francs l’ancienne dépendance du Grand Hôtel à Palatin SA, heureuse de se défaire de cet immeuble coûteux et encombrant. Mais la Municipalité a dû faire marche arrière. L’étude de notaires en charge de la préparation de l’acte de vente a constaté que Palatin SA, affichant pourtant un siège à Pully, n’avait aucun caractère suisse.

«Nous lui avons demandé de fournir une attestation confirmant ce caractère suisse ou une décision de la Commission foncière le certifiant, précise Olivier Gfeller, municipal. Des éléments qu’elle n’a pas pu apporter, malgré plusieurs rappels.» De fait, la seule administratrice de la société Palatin SA domiciliée en Suisse a été radiée du Registre du commerce. Le conseil d’administration de la société se réduit dès lors à une personne, le propriétaire Thierry Boutin, identifié au Registre du commerce comme étant de nationalité française et désormais domicilié à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au lieu de Pully. Il tombe donc sous le coup de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Conséquence, la Municipalité a stoppé net la transaction. Elle lancera un nouvel appel d’offres sur invitation cet automne.

Travaux urgents

«Nous devrons en outre lancer des travaux d’entretien urgents, ajoute Olivier Gfeller. Pour l’heure, rien n’est prévu au budget.» Désaffecté et insalubre, l’Audiorama devait renouer sous peu avec son glorieux passé. Palatin SA voulait créer une structure d’hébergement hôtelier dans les 40 chambres existantes. Et, surtout, organiser des événements liés à la Belle Époque dans les grands espaces de l’édifice: bals, concerts de musique classique, expositions, mariages et anniversaires de prestige.

Si la Municipalité avait préféré son projet aux deux autres reçus, c’est que l’offre d’achat de Palatin SA (800'000 francs) était la plus élevée, et entièrement financée par des fonds privés. La société immobilière avait accepté les contraintes légales liées à ce bâtiment classé et le maintien d’un accès public à l’emblématique salle Sissi, une exigence de la Ville. Celle-ci avait écarté l’offre d’achat de l’Association Territet Belle Époque - Territet 2018 (en partenariat avec le groupe Boas, l’atelier d’architecture Archi-DT SA et Swiss Education Group), qui proposait aussi de réhabiliter l’image hôtelière et patrimoniale de la Belle Époque dans l’édifice en créant un hôtel-musée. De son côté, le consortium Palatin SA, Germain Romy & Partenaires SA et consorts voulait développer dans l’édifice une haute école hôtelière avec l’exploitation d’une section hôtelière. Désormais, tout le processus de vente est relancé depuis le début. Avec d’autres candidats?

Selon une expertise, la valeur vénale de vente de l’immeuble devrait s’élever à 4,4 millions de francs, montant tenant compte d’une moins-value de 1,3 million pour l’utilisation par la Ville de la salle Sissi. La rénovation est, elle, estimée à 4 millions. Et les aménagements intérieurs à près de 7 millions, selon le projet.