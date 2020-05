Montreux reporte le vote sur le Centre de Congrès

Les Montreusiens se prononceront le 27 septembre sur le nouveau projet de sécurisation et de rénovation du Centre de Congrès (2m2c). La Ville, d’entente avec tous les partis représentés au Conseil communal, a décidé de reporter au prochain dimanche de votation fédérale le référendum spontané sur la participation communale à ce projet de refonte. Initialement prévue le 17 mai, cette votation avait été annulée par le Conseil d’État à cause de la pandémie.

«Nous avons préféré agender ce scrutin en septembre, afin que la campagne puisse être correctement menée»

Une décision d’ailleurs partagée par la Municipalité. «Par la suite, il a aussi été question de renvoyer ce scrutin à la fin de juin, commente Laurent Wehrli, syndic. Mais, en raison des contraintes liées à l’épidémie, son organisation aurait été compliquée. Nous avons donc préféré l’agender en septembre, afin que la campagne puisse être correctement menée.»

Conséquence, la saga de ce vote se poursuit. Un premier projet de sécurisation et rénovation avait été refusé en votation populaire le 10 février 2019, scrutin qui avait ensuite été annulé en août par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal. Une nouvelle mouture, issue d’une concertation entre la Ville, les partis politiques et les deux comités en faveur et contre le premier projet, a été présentée par la Municipalité au Conseil communal le 26 février dernier et adoptée par 82 oui, 3 non et 3 abstentions. C’est pour ce nouveau projet que les citoyens communaux sont appelés aux urnes en septembre.

Le budget de la rénovation a été abaissé de 9 millions de francs, réduisant l’investissement communal à 21 millions. La nouvelle mouture au coût de 78 millions prévoit la création d’une salle de 300 places pour les sociétés, ainsi que l’étude d’un concept d’accessibilité et de parking près du Centre de Congrès. «La sécurisation du bâtiment est garantie et l’essence du projet initial «chacun ses entrées» subsiste, afin d’augmenter la qualité de l’accueil et la flexibilité d’exploitation», relève Laurent Wehrli.