Motards et cyclistes s’en donnent à cœur joie

Les virées en deux roues n’étant pas interdites dans le cadre des mesures de confinement en Suisse, on voit énormément de motards et de cyclistes ces jours sur les routes. Ils s’en donnent à cœur joie grâce aux excellentes conditions météo qui règnent et le peu de trafic. Parmi les motards, il y a beaucoup d’apprentis pilotes. Les endroits habituels de balades sur roues sont ainsi très fréquentés ce week-end, à l’image de la route de la Corniche à Lavaux.

Après les longs mois d’hiver et la semaine de quarantaine à la maison, il est tentant de faire monter les tours dans les virages et les lignes droites. Mais en ces temps de mobilisation générale contre le coronavirus, forces de police, ambulanciers et services d’urgence sont déjà très sollicités! Rappelons que mercredi dernier, un motard accompagné de son fils s’est grièvement blessé en heurtant un tracteur avec une remorque à purin à Forel.