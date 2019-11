«Ne vous attendez pas à un triple salto avec le café»

Toute fraîche championne suisse du Service 2020, Adélie Chatton est l’attraction du Café des Avenues depuis quelques jours. «Mais ne vous attendez pas à ce que je vous apporte le café en effectuant un triple salto arrière! Ce qui compte, c’est qu’il soit bon, qu’il soit chaud, que la cuillère soit placée du bon côté, et surtout que je vous offre mon plus beau sourire», confie la gagnante du plus important concours professionnel de la restauration. Un client lui a même demandé si elle avait obtenu son titre après avoir participé… à une course de plateau. «Le job ne se limite pas à porter des assiettes. J’ai un rôle d’ambassadrice à jouer cette année, et je compte bien en profiter pour promouvoir mon métier auprès des jeunes.»

Trois ans au Cours Florent

Née à Lausanne, à quelques numéros seulement de l’établissement qui l’emploie depuis sept années, Adélie Chatton aime à se considérer comme une figure du quartier. Même si serveuse, ce n’était pas vraiment sa vocation première. «Je suis partie trois années à Paris pour intégrer l’école de théâtre du Cours Florent, mais je n’étais pas prête pour cette voie. Je n’imaginais pas la dureté de ce travail. En parallèle, j’étais employée dans une brasserie proche de Bastille.» Comédienne et serveuse, n’y aurait-il pas un petit lien quand même? «Un peu, peut-être bien... Je me tiens debout et les gens sont assis, qui me regardent. Comme en représentation. Mon corps est aussi mon outil de travail.» De retour à Lausanne, Adélie entame l’École sociale et part se former auprès d’enfants et de pré-ados à Château-d’Œx, au Planemard. Elle sera finalement refusée aux examens. «On m’a reproché de ne pas saisir tous les enjeux de ce métier.» De retour à Lausanne, chez sa maman, Adélie renoue avec le monde de la restauration. «C’est finalement ce que je savais faire de mieux.»

Un décantage à la bougie

Volontaire, Adélie Chatton décide de passer son CFC en une année. Elle finira parmi les meilleurs apprentis de la cuvée 2018. «Dans la foulée, on m’a proposé de m’inscrire au championnat suisse de Service. Au début, j’y allais pour l’expérience, et plus le temps passait, plus je me disais que cela pouvait le faire. Une finale ne se joue pas. Elle se gagne.» Après quatre mois d’entraînement intensif, épaulée par un coach comme une véritable athlète, Adélie s’est présentée sereine aux épreuves qui se sont déroulées la semaine dernière à Lucerne, dans le cadre du Salon international de l’hôtellerie-restauration. Il y en avait huit, parmi lesquelles préparer un tartare devant les clients et le servir, flamber des crevettes au Pernod, déguster et reconnaître des fromages avant de les proposer aux clients, décanter une bouteille de rouge à la bougie, préparer des cocktails et créer une boisson à base de café et de lait. Il y avait même une épreuve surprise: couper – et servir – un gâteau en douze parts égales.

Son trophée en poche, Adélie Chatton rêve déjà d’aller plus loin, de passer son brevet fédéral et de se former toujours davantage. Ouvrir son propre établissement? «Non. J’en connais toutes les difficultés au quotidien, désormais. J’aime trop la dimension sociale de mon métier.»