Net + lance une offre de téléphonie mobile

Net +? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il pourrait s’agir de votre futur opérateur mobile. Ce regroupement de douze téléréseaux romands (dont six installés dans le canton de Vaud) propose, depuis mardi, des offres de téléphonie mobile. But de l’opération: étendre l’offre multimédia, qui comprenait déjà la téléphonie fixe, Internet et la télévision.

L’abonnement mobile coûte 10 francs par mois et les appels, hors numéros Net +, sont facturés trente centimes la minutes. Les autres offres vont de 38 à 68 francs mensuels et proposent les appels et les SMS illimités sur tous les réseaux suisses. Seul le nombre de gigas à disposition varie (de 1GB à 8 GB). Mais attention, ces offres sont destinées aux personnes qui sont déjà clientes chez un des réseaux partenaires. Par ailleurs, ceux qui ont souscrit un abonnement Net + appelé Bli Bla Blo (qui comprend la télévision, Internet et la téléphonie fixe) bénéficient d’un rabais de 10 francs sur leur forfait mobile. Pour ce qui est de la couverture, Net + loue le réseau mobile de Sunrise, ce qui lui permet également de profiter des accords internationaux de l’opérateur et du roaming existant.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

«Net + a une structure particulière. Elle regroupe des acteurs régionaux afin qu’ils puissent fabriquer ensemble des produits multimédias et regrouper les outils marketing qui en découlent», explique son directeur commercial, Christian Maret. Ainsi, un client qui habite à Lausanne signe un contrat avec l’association, mais son répondant direct et son prestataire de service est Citycable. Ce dernier a rejoint la faîtière en janvier dernier. «Citycable travaille avec Net + depuis deux ans pour son offre de télévision, poursuit Christian Maret. C’est donc naturellement qu’il a rejoint notre regroupement en prenant 10% du capital.» Les clients de la région lausannoise devront toutefois patienter encore quelques mois avant de pouvoir profiter de l’offre de téléphonie fixe et mobile proposée par Net +. La migration technique et la mise en service prennent un certain temps. «Grâce à Net +, le client est plus libre géographiquement, conclut Christian Maret. S’il déménage dans un lieu où l’un de nos partenaires est actif, il n’a pas besoin de résilier son abonnement.»

En intégrant Citycable, Net + peut désormais se vanter de compter 60 000 clients pour la téléphonie fixe, plus du double pour Internet et 210 000 pour la télévision. (24 heures)