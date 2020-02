Neuf communes Vaudoises élisent aujourd'hui de nouveaux municipaux

Aclens

Thierry Cornet est le nouveau municipal d’Aclens, en remplacement de la démissionnaire Françoise Wuthrich, syndique. Pour rappel, l’élection complémentaire de ce dimanche ne comptait aucun candidat inscrit. Le plâtrier-peintre de 60 ans s’est lancé au 2e tour du jour après que quatre personnes aient obtenu des voix au premier (plus des voies éparses). Il a obtenu 40 des 57 bulletins rentrés (soit 14,9% de taux de participation, contre 28,9 au premier). Dès le 1er juillet, Sylvie Ciana, municipale depuis novembre 2017, 43 ans et secrétaire médicale, siégera en tant que syndique. K.D.M.

Bursinel

Nathalie Philipona élue à la Municipalité

La vice-présidente actuelle du Conseil général de Bursinel Nathalie Philipona, 41 ans, a remporté l'élection complémentaire de ce dimanche à Bursinel. Elle remplacera Claude Golay, démissionnaire après 18 ans de Municipalité. Avec 121 voix sur 160, elle a devancé Claude Verdon (37 voies), 66 ans, ancien représentant pour la Cave de la Côte et membre de la Commission des Finances. Le taux de participation s'est élevé à 47%. Le dicastère de l'élue n'est pas encore connu. Seule certitude, elle ne pourra présider au destin de l'accueil de jour compte tenu de sa profession d'accueillante en milieu familial. K.D.M.

Bussy-sur-Moudon

Christian Gillabert et Lionel Duperrex s’affronteront lors du deuxième tour des élections municipales de Bussy-sur-Moudon. Avec 43 voix sur 87 comptabilisées pour Christian Gillabert et 14 pour Lionel Duperrex, aucun des deux hommes n'ont récolté suffisamment de voix pour atteindre la majorité et succéder à la municipale démissionnaire, Mélanie Frey.

Missy

Anne-Michèle Enggist-Quillet, seule candidate, succède à Thierry Graf avec 131 voix sur 128. Taux de participation à 49,80%.

Saint-Oyens

Il n’a fallu qu’un tour pour départager Dusko Kovasevic et Raphaël Darbellay pour savoir qui remplacera Isabelle de Pierpont au 1er juillet. Le premier, 43 ans, ambulancier de métier, l’a emporté avec 123 voix sur 153, contre les 24 de son concurrent du jour, un an plus jeune et directeur de trésorerie dans une multinationale. Tous deux sont de nouveaux habitants au village et membres du Conseil général. Le taux de participation s’est élevé à 60,4%.