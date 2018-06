«Nous avons enfin pu vivre des journées sans dealers de rue»

«Notre objectif était d’enfin passer une semaine sans dealers de rue. Il est amplement rempli.» Philippe Bovet n’est pas peu fier de l’opération menée à son initiative sur le bitume de la capitale vaudoise depuis lundi dernier. Président de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), il a engagé des agents de sécurité privée pour faire décamper les trafiquants de drogue installés devant les vitrines des commerces («24 heures» du 18 juin). «C’était une semaine comme on n’en avait pas connu depuis longtemps.»

Il faut dire que les six agents de sécurité de la société Goron SA, dans leur tenue noire, avaient de quoi dissuader les vendeurs et les consommateurs de drogue. Leur mission par patrouille de deux: arpenter les quartiers réputés pour le deal de rue, s’enquérir auprès des commerçants de la situation, et le cas échéant faire se déplacer les dealers par le dialogue. «Ils ont reçu un très bon accueil de la part des membres de notre société de commerçants, mais aussi de la part de la population. Des discussions se sont engagées. En plus, notre action s’est inscrite dans la mouvance actuelle de la lutte contre ce fléau. Nous étions vraiment dans le coup.»

Pour Philippe Bovet, le résultat est donc au rendez-vous. Les dealers de rue? «On ne les a plus vus. Même les agents de la sécurité que nous avons engagés n’en revenaient pas. Sur le terrain, du moins en journée, il n’y en avait pas autant qu’ils le pensaient. Nos efforts, combinés avec ceux de la police municipale, portent leurs fruits. On ne dit pas que le deal de rue a disparu. On dit simplement qu’il n’est plus visible, ce qui était le but recherché.» Philippe Bovet assure même que nombre de dealers, devant la pression conjointe de la police, des commerçants et de la population en général, seraient allés faire leur commerce dans d’autres villes du canton. Rappelons que c’est la SCCL qui a financé entièrement cette semaine de patrouille qui se termine ce samedi.

C’est la seconde fois que les commerçants lausannois font appel aux agents de Goron SA pour déranger les dealers de rue dans leur trafic. Est-ce à dire qu’il pourrait y en avoir une troisième? «Nous n’avons pas le projet de reconduire l’opération pour le moment.» Les commerçants vont néanmoins poursuivre leur action de sensibilisation de la population en distribuant des badges sur lesquels il est marqué «J’aime ma ville, pas le deal!» Ils en ont tout de même 20 000 à écouler. (24 heures)