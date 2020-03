«Nous devons cesser de nous tenir proches les uns des autres»

Le gouvernement vaudois prend des mesures exceptionnelles. Elles touchent les rassemblements, la vie scolaire et la marche de l’économie. Nuria Gorrite entame la conférence de presse par un vibrant discours: «Le Conseil d’État du Canton de Vaud se tient aujourd’hui devant vous uni et solennel, commence la présidente du Conseil d’État. Ces derniers jours, il a agi en concertation avec les autorités fédérales et intercantonales […]. Nous avons longuement soupesé ces mesures et leurs impacts et nous sommes conscients des effets qu’elles auront sur la prospérité, sur l’économie et sur nos vies quotidiennes dans les semaines à venir […]. C’est bien de vies humaines à sauver dont il est question […]. Je ne peux pas le dire plus clairement: vous et moi devons cesser de nous tenir proches les uns des autres, ne plus serrer les mains ou nous faire la bise, nous devons éviter les déplacements qui ne sont pas indispensables, nous laver les mains plusieurs fois par jour. Dès maintenant et sans exception.»

Attaques oubliées

Les «très fortes» mesures du Conseil d’État font oublier les attaques qui commençaient à émerger sur sa prétendue passivité, ou son attente des mesures du Conseil fédéral. Il est à l’opposé de la minimisation de la maladie par Philippe Leuba il y a une semaine, très critiquée. Et très loin des rumeurs de dissensions.

«Il y a 14 jours, nous annoncions le premier cas, rappelle la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz. Sept jours plus tard, le premier décès. Depuis, le nombre de personnes infectées augmente de façon exponentielle.» Vendredi soir, le nombre de décès sur sol vaudois était de trois. Deux de plus que jeudi soir. Le nombre d’hospitalisations a grimpé à 43, dont 17 aux soins intensifs. Et plus de 290 cas testés positifs sont comptabilisés, sans compter les innombrables non testés.

«Pour freiner le nombre de contaminations, il faut des mesures drastiques, poursuit Rebecca Ruiz. Si les mesures de l’OFSP n’ont pas eu les effets attendus, c’est parce qu’elles n’ont pas assez été respectées.»

Le 28 février, le gouvernement vaudois disait vouloir s’en tenir aux mesures arrêtées par la Confédération. Seules les manifestations de plus de 1000 personnes étaient interdites par Berne. Vendredi, c’est Vaud qui serre la vis davantage que la Confédération. Cette dernière demande de fermer les écoles jusqu’au 4 avril, mais l’école vaudoise est suspendue jusqu’au 30 avril. Le Conseil fédéral interdit les rassemblements privés ou publics de plus de 100 personnes et le Conseil d’État vaudois les interdit à partir de 50 personnes. Il faut dire que sur le territoire vaudois, la propagation du virus est la plus violente de Suisse.

Le déclenchement du plan d’organisation en cas de catastrophe (ORCA) permet cette restriction aux libertés. «Il faut casser la progression du virus, justifie Béatrice Métraux, ministre en charge de la Sécurité. «Les premiers effets des mesures actuelles, si elles sont respectées, pourraient se faire sentir dans sept à dix jours», complète la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz. Le gouvernement en appelle «à la responsabilité et à la solidarité» de chacun.

Annulations en série

Dans l’après-midi, les responsables culturels, sportifs, associatifs, politiques et religieux de tout le canton annoncent annulations et fermetures. Le Grand Conseil et les Conseils communaux ne peuvent plus se réunir, sauf en cas d’urgence.

Les seuls «lieux de divertissement» qui peuvent maintenir leurs portes ouvertes sont les restaurants et les hôtels. Mais là aussi, la limite à 50 personnes s’applique. Ceux qui seraient tentés de violer les interdictions s’exposent à une amende pour «insoumission à une décision de l’autorité», comme le fixe le Code pénal.

«Nous devons tout mettre en place, chacun et chacune d’entre nous, y compris nous déprogrammer de nos fonctionnements habituels, assène encore Nuria Gorrite. Je vois des comportements à risque à chaque coin de rue. Nous sommes des acteurs du problème et maintenant nous devons devenir des acteurs de la solution.»