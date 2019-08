«Nous passons pour les sauveurs du Comptoir, c’est motivant»

Pas de vacances d’été, cette année, pour l’équipe de Chassot Concept SA, qui s’est mis en tête de prendre la succession de feu le Comptoir Suisse. À un mois du lancement de la première édition du Comptoir Helvétique – baptisé «001» en clin d’œil à la 100e édition du Comptoir Suisse qui aurait dû avoir lieu cette année –, le directeur opérationnel, David Chassot, fait le point sur les préparatifs et lève un coin de voile supplémentaire sur la foire.

En juin, vous annonciez reprendre le Comptoir. Où en êtes-vous aujourd’hui?

Nous essayons de faire en quatre mois ce qui se fait d’habitude en huit! (Rire.) Jusqu’à maintenant, nous avons essentiellement travaillé sur la recherche d’exposants, mais désormais nous allons nous concentrer sur l’organisation proprement dite.

Et alors? Quel est le nombre d’exposants à ce jour?

Une centaine, mais des discussions sont en cours et on a bon espoir d’atteindre les 120. La situation est particulière: beaucoup de sociétés n’ont pas de budget à disposition, puisque la manifestation avait été annoncée comme morte. La bonne nouvelle, pour nous, est que, visiblement, cela crée des frustrations. Plusieurs exposants nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas venir cette année, mais qu’ils souhaitent être présents l’an prochain à Fribourg.

Des exposants emblématiques ont-ils aussi confirmé leur présence?

Oui. Le concours Jean-Louis sera présent (voir encadré), tout comme la Cave vaudoise de Jacky Baudat. Mais les visiteurs retrouveront aussi les caves fribourgeoises, valaisannes et même un grotto tessinois.

Et qu’en est-il des invités d’honneur?

Nous avons annoncé qu’il y en aura cinq: un pays, un canton, un métier, un sport et un grand événement. Nous avons récemment communiqué que le pays sera le Portugal, et je vous informe en primeur que le métier sera celui d’agriculteur. Nous avons de très bons contacts avec les gens du secteur, qui estiment comme nous que nous sommes dans une période très favorable pour fournir des explications au grand public. De manière générale, quelles sont les réactions lorsque vous contactez les gens? Certains peinent à croire qu’il va quand même y avoir quelque chose à Beaulieu en septembre. (Rire.) Non, plus sérieusement, nous recevons beaucoup de remerciements et d’encouragements. Nous passons pour des sauveurs, et c’est très motivant.

Vous avez récemment lancé un appel aux bénévoles sur Facebook. N’est-ce pas un peu risqué, après tout le bénévolat sollicité par les grandes fêtes de cet été?

Non, nous n’avons besoin que d’une cinquantaine de personnes. Leur présence est une tradition dans nos manifestations. Elle contribue à donner un côté convivial. En échange, nous faisons en sorte de vraiment les chouchouter.

Tout cela ressemble quand même fort à l’ancien Comptoir. Ne comptez-vous vraiment rien changer?

On ne peut pas révolutionner une telle institution! En revanche, nous travaillons beaucoup sur l’ambiance qui devra y régner. Pour nous, ce sera une édition d’observation et, si on continue, nous introduirons progressivement de petits changements. Mais il y aura des nouveautés dès cette année. Nous avons par exemple eu l’idée de lancer les silent conferences, sur le principe des silent discos. Le but est que, grâce à des casques audio, les gens puissent suivre des conférences sans que tout le monde entende parler le conférencier dans ces halles nord qui résonnent tellement.

Vous êtes donc confiants?

En tout cas, nous sommes motivés. Nous allons vers une manifestation plus compacte mais enthousiasmante. Car il faut absolument que les Romands retombent amoureux de leur Comptoir.

Comptoir Helvétique 001. Du 13 au 22 septembre 2019 à Beaulieu Lausanne. Infos sur www.comptoirhelvetique.ch