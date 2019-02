Nouveau centre pour les enjeux de santé publique

Unisanté: c'est le nom du nouveau centre qui regroupe depuis le 1er janvier la PMU, l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), l'Institut romand de santé au travail (IRST), Promotion Santé Vaud (ProSV) et le Programme cantonal Diabète.

Ce centre novateur et unique en Suisse compte quelque 800 collaborateurs, des soignants pour la plupart. Il a pour objectif de renforcer le pilotage de la politique vaudoise de santé publique dans un contexte de vieillissement démographique et d'accroissement des maladies chroniques, a déclaré le conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard lundi devant la presse à Lausanne.

Des travaux ont été menés entre octobre et décembre 2018. Ils ont abouti à la fusion de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU) avec les autres acteurs opérant en matière de médecine générale et de prévention, a poursuivi le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). (ats/nxp)