Nouvelle tempête juridique sur une zone artisanale de Pampigny

À Pampigny, la bétonneuse va noyer un demi-hectare de surface d’assolement, ces terres les plus fertiles de Suisse que l’État est censé protéger. Et le Service du développement territorial (SDT) regarde ailleurs. Formulée ainsi, l’inaction du Canton peut paraître choquante. Sur le plan légal, la réalité est plus complexe. Le Tribunal cantonal, saisi par un voisin, s’apprête à rendre un verdict qui intéressera sans doute de nombreux propriétaires aux prises avec la LAT, la loi sur l’aménagement du territoire.

Ledit voisin s’appelle Christian Petermann, un avocat spécialiste attitré… en droit de la construction. Il habite et travaille dans la zone artisanale des Assenges, célèbre pour avoir été le théâtre d’une bisbille qui prit, il y a dix ans, une envergure cantonale (lire ci-contre). Aujourd’hui, l’homme de loi a fait recours contre le permis de construire une halle modulable pour la société Multiloc, qui loue des machines de chantier. Certains espaces seront loués à d’autres PME.

Expertise de Prométerre

Le terrain que la Commune souhaite ainsi vendre pour 550'000 francs n’est encore qu’une prairie exploitée pour son fourrage. La parcelle est constructible, mais l’avocat, entre autres arguments, brandit une expertise de son sol payée de sa poche et réalisée par Prométerre, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Celle-ci conclut que la surface pourrait «objectivement bénéficier de la protection prévue pour les surfaces d’assolement (SDA)».

Christian Petermann développe: «L’État doit en tout temps garantir auprès de la Confédération un quota de 75'800 hectares de surface d’assolement, et répète que la situation est critique, qu’il doit en reconstituer une marge car celle-ci est quasi épuisée (ndlr: il en resterait moins de 75'860 hectares). Je connais des situations dans les communes de Penthaz, Bournens, Denens et Orny où le SDT a mis en œuvre sans tarder la protection des SDA, même sans expertise, comme le requiert d’ailleurs la 4e adaptation du Plan directeur cantonal. Dans le cas de Pampigny, le SDT ignore complètement celle de Prométerre.» Le service n’est en effet pas partie à la procédure judiciaire en cours.

Chef du SDT, Pierre Imhof admet que le Tribunal cantonal va répondre à une question intéressante: «Une surface d’assolement ne doit-elle être protégée que lorsqu’elle a été officiellement identifiée comme telle?» Le terrain des Assenges ne rentre en effet pas dans le décompte étatique des SDA, vu qu’il est colloqué en zone constructible depuis quarante ans. Reste qu’il s’agit d’un champ, exploité depuis toujours, manifestement idéal pour l’agriculture. On devine que s’il doit aussi être protégé, ce raisonnement pourrait bloquer bien d’autres projets ailleurs.

À l’analyse du projet de halle, aucun warning ne s’est allumé au SDT. Et pour cause, explique Pierre Imhof: «Il s’agit d’une zone d’activités, et non d’habitation – or ce sont ces dernières qui font l’objet d’une surveillance particulière. De plus, elle n’est pas située dans un secteur isolé du reste du bâti.» Autre circonstance atténuante, Pampigny ne fait pas partie de la liste des communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée. Bref, circulez!

Flou juridique

«On est sûr d’avoir agi conformément aux règles en vigueur, commente le syndic Éric Vuilleumier. Le projet est conforme au Plan partiel d’affectation Les Assenges validé par le SDT en 1996.» Le hic, c’est qu’en matière d’aménagement du territoire règne un flou gaussien, qui a déjà amené par deux fois le Tribunal fédéral à décréter qu’un terrain constructible depuis belle lurette ne doit en réalité pas être considéré comme tel. «Or selon le droit fédéral, les cantons doivent veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles», martèle Christian Petermann. Surtout quand il n’y en a bientôt plus assez de répertoriées.

«De manière générale, ceux qui s’opposent à un projet de construction font aujourd’hui feu de tout bois, observe Pierre Imhof. Ils invoquent la protection des surfaces d’assolement, ou la zone à bâtir surdimensionné de leur village. C’est pourquoi nous demandons aux communes de réviser leur Plan général d’affectation afin de lever toutes ces incertitudes.» (24 heures)