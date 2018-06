Nuria Gorrite éclipse les deux «mâles alpha» du Conseil d’État

«La fonction présidentielle ne pousse pas forcément à s’imposer sur l’autre»

Après une année qui n’a pas été de tout repos, comment vous sentez-vous en tant que présidente?



Je me sens bien. Le Conseil d’État va bien. L’équipe fonctionne bien. Nous sommes contents d’avoir pu sortir un beau programme de législature. Les décisions s’enchaînent à un bon rythme, nous venons de finaliser notre vision fiscale. Alors évidemment, il y a eu des dossiers compliqués à gérer, il ne faut pas s’en cacher, mais cela nous a renforcés.



Votre expérience de syndique de Morges vous est-elle utile?



Il n’y a pas de CFC de conseiller d’État ou de présidente. Je siège dans un Exécutif depuis l’âge de 29 ans. Forcément, cela vous donne quelques outils quand il faut gérer des dossiers plus compliqués. Mais au niveau cantonal, la pression des partis, du parlement ou encore des médias, est beaucoup plus forte. Je suis beaucoup plus sollicitée.



Le côté protocolaire de la présidence n’était pas la tasse de thé de votre prédécesseur, Pierre-Yves Maillard. Et pour vous?



C’est une des dimensions de la charge présidentielle que je ne boude pas. J’aime bien. Comme syndique, j’avais déjà à le faire sur un plus petit territoire. On incarne les institutions, un canton. On exerce les responsabilités d’une fonction. Ce qui n’empêche pas de garder un rapport naturel aux gens et aux choses.



Et les côtés plus désagréables de la présidence?



Dans un planning relativement serré, lorsque survient un imprévu, et il y en a beaucoup, cela complique tout. Ce qui est désagréable ce n’est pas l’imprévu en tant que tel, mais la qualité du traitement un peu moindre que l’on peut apporter aux choses.



Et puis il a fallu gérer les histoires fiscales de Pascal Broulis. Était-ce à vous d’écoper pour lui?



Quand vous embrassez la fonction de présidente, la plus forte dimension, et il faut y être préparé, c’est le fonctionnement du collège. La Constitution est extrêmement claire à ce sujet. Il est de ma responsabilité de veiller à son bon fonctionnement quand il y a un dossier particulier. Et l’intensité autour de mon collègue était particulière, on va dire. Aujourd’hui, je me sens fière de ça, à titre de présidente, mais aussi à titre de collègue. Il fallait que quelqu’un prenne la responsabilité. Je l’ai fait.



De l’extérieur, on a l’impression que vous êtes la patronne. Qu’en est-il au sein du Conseil d’État qui compte deux anciens présidents?



Je n’ai pas remplacé Pascal Broulis et Pierre-Yves Maillard, je leur ai succédé, comme quelqu’un me succédera. Ils s’inscrivent dans cette même logique et je pense que c’est très sain. Lors de la répartition des départements, j’ai veillé à ce qu’ils y aient de la matière pour qu’ils puissent œuvrer, légiférer, réformer, bref tout ce pourquoi nous sommes élus, afin de ne pas les démobiliser.



Vous êtes la «femelle alpha» qui succède aux deux «mâles alpha». C’est ainsi que vous envisagez la fonction?



Non, la fonction présidentielle ne pousse pas forcément à s’imposer sur l’autre. Ce n’est pas ma manière de voir les choses. J’estime que l’on gagne à travailler ensemble et on évite beaucoup de frottements inutiles par l’affirmation du pouvoir sur l’autre. Je crois beaucoup en l’intelligence collective. On est plus malin à plusieurs.



Votre département ne souffre-t-il pas de votre présidence?



La présidence m’oblige à beaucoup de replanification et de souplesse. Je ne renonce à traiter aucun dossier, ni à voir mes collaborateurs au département. Mais je les vois quand je peux. Les nouvelles technologies nous viennent aussi en aide. Avec les outils électroniques, on reste connecté.



L’infrastructure autour



de la présidence est-elle suffisante lorsqu’il y a des turbulences?



C’est un peu faible. J’ai un collaborateur à 80%. Il s’agit de la même personne qui travaillait avec Pierre-Yves Maillard. C’est tout. Quand cela secoue, c’est clairement moi qui prends. Je suis partie plusieurs fois après 23 h 30 du bureau afin de régler les détails pour le lendemain. C’est vrai que l’on a vécu une année où il y avait beaucoup de dossiers nécessitant du doigté et pour lesquels nous avons dû nous impliquer sérieusement. Mais je pense que c’est pour ça que nous sommes là. Tout ce qui va bien se gère tout seul.