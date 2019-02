Nyon: le Tribunal cantonal désavoue la commune

Le Tribunal cantonal vaudois a désavoué la commune de Nyon dans son refus de naturaliser une femme. Il lui renvoie la cause pour une nouvelle décision, indique la Cour dans un jugement révélé vendredi par Le Temps.

Le cas de ce couple avait défrayé la chronique. En février 2017, ils avaient déposé une demande de naturalisation pour eux-mêmes et leurs enfants.

Nouvelle décision

Après un préavis défavorable à cause de connaissances historiques, géographiques et politiques «insuffisantes», l'exécutif a informé le couple en novembre 2017 que la procédure était suspendue. En janvier 2018, la municipalité de Nyon a disjoint les demandes et accordé la bourgeoisie au mari et aux enfants. L'épouse a recouru contre le refus à son égard.

Dans son arrêt du 29 janvier, la Cour de droit administratif et public (CDAP) ne se prononce pas sur le fond et renvoie la cause à la municipalité. La justice critique surtout le déroulement de l'audition et son flou.

Est-ce que les questions ont été posées à l'un ou l'autre des époux, s'interroge notamment la cour. «Les notes de séance et le procès-verbal rédigé a posteriori ne permettent d'établir clairement l'ensemble ni des questions posées ni des réponses apportées par la recourante».

Pas de base pour trancher

Cet embrouillamini conduit la CDAP à conclure: «Il n'est donc pas possible de déterminer sur la base de ce qui est connu du déroulement de l'audition commune des époux si la recourante a ou non fait preuve de connaissances suffisantes». Par conséquent, Nyon ne pouvait pas établir que l'épouse ne remplissait pas les critères de naturalisation, contrairement au reste de sa famille. (ats/nxp)