«On a peur d’être jugé quand on parle à un adulte»

Lundi soir, dans un vieil immeuble de la place Chauderon, à Lausanne. Une jeune fille pose ses affaires sur une grande table et ouvre son laptop. En quelques clics, elle se connecte à la plateforme de discussion 147.ch sous le nom de son avatar, Alix, prête à répondre à toutes les questions qu’on lui posera. À 17 ans, elle est l’une des six jeunes bénévoles qui animent un tout nouveau chat en ligne lancé par Pro Juventute.

Des jeunes qui conseillent d’autres jeunes sur leurs problèmes, leurs doutes et leur mal-être: le concept est inédit en Suisse romande. Il existe pourtant à Berne et à Zurich depuis plusieurs mois, avec un succès qui a poussé Pro Juventute à étendre l’expérience de ce côté de la Sarine. Stéphanie Nussbaumer est la responsable romande des services de conseil de la fondation, bien connue pour son 147, une ligne téléphonique ouverte aux jeunes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec des professionnels au bout du fil. «Plusieurs études montrent que lorsqu’ils ont le choix, les jeunes parlent d’abord à des gens de leur âge. Nous voulions mieux toucher ces jeunes qui aujourd’hui ne se tournent pas forcément vers le 147.»

Pour l’instant, le chat est actif en ligne tous les lundis soir de 19h à 22h. Sur le site 147.ch, on découvre le profil des six jeunes bénévoles, des 15 à 22 ans, qui se relaient pour répondre aux demandes. Parmi eux, l’avatar Alix préserve l’anonymat d’une jeune gymnasienne bien réelle derrière son ordinateur. C’est sa mère qui lui a glissé l’idée de donner de son temps pour cette initiative: «J’ai vécu moi-même une phase assez difficile il y a quelques années. Je me suis dit que rejoindre ce chat me permettrait de partager cette expérience et m’aiderait aussi.» Elle n’en dit pas plus sur son parcours, mais son profil indique les sujets qu’elle est prête à aborder avec les utilisateurs du chat: surpoids, acceptation de soi, divorce, transfert scolaire, adoption, dépression et conflits parentaux.

D’égal à égal

«Jusqu’ici j’ai eu pas mal de questions autour de la rentrée scolaire, avec des gens qui ont peur de ne pas pouvoir se faire des amis.» Elle glisse que la tâche n’est pas toujours toute simple. «On est parfois face à des personnes qui rejettent les idées les unes après les autres. Le but reste d’essayer de les aider à trouver leurs propres moyens de s’en sortir.» Mais pour elle, la discussion est de toute manière facilitée. «Sur certains sujets, on a peur d’être jugé quand on parle à un adulte. Là, on parle à égalité.» Une des forces du chat est aussi dans l’empathie qui se crée des deux côtés de l’écran. «Un soir, un jeune m’a expliqué son problème et j’avais l’impression que c’était de moi qu’il parlait. Moi-même, je me suis dit que je n’étais pas seule.»

Les jeunes bénévoles ne sont bien sûr pas livrés à eux-mêmes dans leur tâche délicate. Psychologue, Andrea Coduri est responsable du projet et l’un des trois coaches qui se relaient chaque semaine pour encadrer le chat. «J’interviens parfois pour leur recommander une réponse quand ils ont un doute. Typiquement, ils me disent «d’accord», mais pas avec ces mots. Le langage a un poids énorme.» Andrea Coduri s’est aussi impliqué dans la sélection des bénévoles et leur formation, qui s’est déroulée sur quelques jours. «Nous nous sommes intéressés aux expériences de vie des candidats, mais aussi à la manière dont ils les ont traversées et dont ils arrivent à les partager. Il nous fallait des jeunes qui aient un certain recul par rapport à leur vécu.»

Connaître ses limites

Derrière l’avatar de Nathanaël, un jeune de 22 ans est proclamé «spécialiste des histoires de couple», des questions qui attirent pas mal d’internautes. Malgré sa planche de skate et ses faux airs de star du rap francophone, il aborde toute une batterie de sujets sensibles: harcèlement, drogue, automutilation ou sexualité. Mais comme les autres, il connaît ses limites. Au cours de la soirée, il est contacté par un jeune aux pensées suicidaires. En quelques mots, il le félicite d’avoir cherché de l’aide, signe qu’il a décidé de s’accrocher, puis il passe le relais à Andrea Coduri. «Nous ne les laissons jamais seuls face à des situations lourdes», commente celui-ci.

Un mois après son lancement, le chat semble avoir déjà trouvé son public. «Au début nous mobilisions trois de nos six bénévoles pour une soirée, mais nous sommes rapidement passés à quatre, détaille Andrea Coduri. Nous sommes en train de recruter de nouveaux candidats pour répondre aux besoins.»