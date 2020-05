«On doit être l’un des cantons qui fait le plus de contrôles»

«Nous pouvons avoir autant d’espoir que possible, mais devons garder autant de prudence que nécessaire.» Voilà le remix vaudois du célèbre mantra d’Alain Berset, et il est à mettre au crédit de Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État. L’espoir tient déjà aux chiffres de la pandémie, qui n’ont même pas été commentés lors du point presse gouvernemental de vendredi. La décrue se poursuit. Un seul nouveau cas positif a été confirmé entre mercredi et jeudi. Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés a été divisé par deux en vingt jours, passant de 289 à 142. Vingt-sept Vaudois sont aux soins intensifs, contre 62 le 12 avril.

Prudence, toutefois, car le déconfinement est désormais amorcé, avec le risque que les chiffres rebondissent. «L’épidémie n’est pas encore vaincue», a souligné «avec gravité» la socialiste. «Nous continuons de la faire circuler entre nous sans le savoir; et si nous ne continuons pas à respecter les mesures sanitaires de base, alors le risque est grand de voir partir une deuxième vague de contamination.» Et d’ajouter: «Le gouvernement compte sur la responsabilité de chacun, mais il sera attentif, et même sévère, pour lutter contre les comportements à risque.»

«Depuis lundi, aucun salon de coiffure n’a été contraint de fermer»

, ministre vaudois de l’Économie.

Ministre de l’Économie, Philippe Leuba a traduit cela en chiffres en évoquant les contrôles déjà menés sur le territoire par le Service de l’emploi, l’Inspection du travail de Lausanne et la Suva. Au total depuis le 23 mars, cela représente 1950 visites d’entreprises et d’industries ayant pu rester actives, dont 60% de chantiers. Vingt-deux ont dû être fermés, et pour la moitié d’entre eux des mesures correctrices ont été apportées dans l’espoir de pouvoir reprendre.

Les inspecteurs ont notamment poussé la porte de 56 salons de coiffure, de beauté et autres ongleries, entre lundi dernier, date de leur réouverture, et jeudi. «Quelques corrections ont parfois dû avoir lieu sur place, mais aucun n’a été contraint de fermer, commente le conseiller d’État. Ils s’étaient préparés sérieusement à la reprise et avaient des masques et des solutions hydroalcooliques en suffisance.»

Par ailleurs, la task force police du commerce, qui surveille notamment les magasins d’alimentation et garden centers, a effectué 2179 inspections ces six dernières semaines. Ils ont débouché sur quatorze dénonciations au Ministère public, quand par exemple un commerce n’avait pas mis en place de dispositif de sécurité. «On est probablement l’un des cantons qui a fait le plus de contrôles, a avancé Philippe Leuba. Cela à la fois pour rassurer la population, lutter contre la diffusion du virus et maintenir la confiance entre les travailleurs et les clients des entreprises.»

«La levée progressive des mesures de semi-confinement ne signifie pas un retour immédiat à la normale dans l’espace public, insiste Nuria Gorrite. Les polices continueront de faire respecter les normes sanitaires en vigueur. Seuls des contrôles efficaces et des contraintes sociales pendant quelque temps nous permettent d’envisager le retour à des activités presque habituelles.»