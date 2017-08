La socialiste est originaire de Catalogne. «C’est une nouvelle démonstration de barbarie dictée par la haine et l’ignorance, a-t-elle tout d’abord lâché dans un registre officiel. Nous sommes affligés par cette tragédie qui frappe à nouveau à l’aveugle. Du terrorisme low-cost, comme on dit. Qui provoque un carnage et qui laisse sans voix. Ces attentats s’ajoutent à une liste déjà longue et nous avons le sentiment que ce n’est malheureusement pas fini…»

Des commentaires que la classe politique a certainement la sensation de répéter trop souvent. Mais les événements de cette fin de semaine avaient cette fois-ci une saveur plus amère pour la conseillère d’Etat. «Bien sûr, le fait que Barcelone soit touchée a un écho particulier pour moi. Ma famille vient de Barcelone. Ils auraient pu toucher des proches. J’aurais pu y être, on aurait tous pu y être… La mort se rapproche de nous et frappe non seulement une grande ville comme c’est souvent le cas, mais aussi une toute petite ville, Cambrils.» L’élue dénonce le caractère vain et un sentiment d’impuissance. «Ce terrorisme low-cost n’a comme objectif que de semer la terreur. Et il y parvient. On a beau dire qu’il faut rester droit face à l’ignominie, on est à la merci de gens dont la trajectoire de petits voyous trouve un support dans une idéologie souvent toute récente pour eux. Tout ça est vide de sens et je trouve qu’au-delà évidemment de la douleur de ceux qui sont frappés dans leur chair, c’est cette absence de sens qui est la plus difficile.»

Long passé

Et de rappeler enfin que le terrorisme et l’Espagne ont un lien tristement fort. «Dieu sait que l’Espagne a un lourd passé et une longue lutte du terrorisme. Mais c’était une lutte qui avait davantage de sens. Ça ne la justifie évidemment pas. Mais là, on est simplement face à de la terreur et de la désolation.»

A Lausanne, au Centre Catala de Lausana-Ginebra, c’est l’émotion qui domine. «Nous sommes tous concernés, dit la présidente, Silvia Borja. Nous connaissons beaucoup de monde qui vit sur place ou qui est en vacances. Mon fils y est, mes parents vivent à 250 m des Ramblas. Pour l’instant, il n’y a pas de victimes parmi nos connaissances, mais nous n’avons pas pu joindre tout le monde; il y a des blessés un peu partout dans les hôpitaux. C’est le choc et nous sommes tous touchés.» Le Centre annonce un rassemblement samedi, à midi, sur la place de l’Europe à Lausanne. Un «petit geste de solidarité contre le terrorisme et pour exprimer notre solidarité avec les victimes de Barcelone. Elles viennent du monde entier et nous voulons montrer que nous sommes tous ensemble.» (24 heures)