«On nous force à abattre des veaux en pleine forme»

Sur la paille de l’étable de la ferme de Poliez-Pittet, quatre petits veaux gambadent joyeusement entre les jambes de leurs mères. A quelques dizaines de mètres, sur la table de la cuisine de la ferme, une lettre des affaires vétérinaires cantonales signe pourtant leur arrêt de mort. «Nous devons les abattre aujourd’hui même, explique Sylvie Buffat, révoltée. Quand leurs mères vont s’en rendre compte, elles vont meugler pendant deux jours. Ces temps, beaucoup de gens crachent sur les paysans, mais ils ne se rendent pas compte comment on nous traite. J’ai dit au vétérinaire que j’allais tout filmer et diffuser sur facebook !»

La décision administrative n’est pas tombée du ciel. Elle est liée à une campagne nationale d’éradication de la BVD, la diarrhée virale bovine, lancée en 2008. Et les quatre animaux ont été testés positifs. Même en l’absence totale de symptôme, leur sort est scellé. «Cette maladie existe pourtant depuis très longtemps, explique Christian Buffat. Avant, elle nous faisait peut-être perdre un veau de temps en temps, mais elle n’a jamais causé de gros problèmes. D’ailleurs, le lait et la viande des bêtes contaminées peuvent être consommés sans problème.»

Selon le couple d’éleveurs, en dix ans, la campagne a causé l’abattage inutile de milliers de veaux. «On voit bien que c’est inefficace, puisqu’il y a toujours de nouveaux cas.» Détail piquant à ce propos, le site de l’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) considère pourtant que «la maladie est sur le point d’être éradiquée en Suisse».

Sylvie et Christian Buffat dénoncent aussi des tests peu fiables: les quatre veaux qu’ils doivent abattre ont été contaminés par un autre veau, pourtant testé négatif il y a six mois. Et personne n’a pu leur fournir d’explications sur ce revirement. Enfin, ils déplorent que l’abattage de veaux très jeunes empêche leur consommation. «Pourquoi ne les réunit-on pas dans des étables, où ils seraient engraissés avant d’être mangés ? Les mettre à l’équarrissage, c’est du gaspillage !»

En recensant le nombre de fermes touchées dans le Gros-de-Vaud, le couple cite rapidement une dizaine de noms. Dont celui d’un collègue ayant déjà dû abattre à cause de la BVD... une septantaine de veaux ! «Avec le coût des tests et les indemnités, j’ai déjà coûté plus de 100’000 francs à la collectivité, ironise ce dernier, qui préfère rester anonyme. Dans le reste de l’Europe, on vaccine. Mais en Suisse, comme on a les moyens, on s’est mis en tête d’éradiquer la BVD de façon nettement plus coûteuse et pas très efficace. Bien sûr que c’est révoltant, mais tout est lié. Nous, les agriculteurs, on n’a aucune chance de faire bouger les choses.»

"Ce n’est pas simple de se battre contre ceux qui ont la main sur le robinet», image un autre agriculteur, installé plus loin dans le district et qui vient de faire abattre six veaux. «Les ordres viennent de Berne, les affaires vétérinaires font leur boulot et nous, on doit tuer nos bêtes si on ne veut pas finir à Bochuz. Et personne ne réalise que cette bête guéguerre est en train de coûter des millions aux contribuables !»

Développement suit (24 heures)