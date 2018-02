On pourra boire aux fontaines sans crainte

Dans le doute, bien des touristes de passage à Lausanne hésitent à se désaltérer aux fontaines publiques, même au plus fort de l’été. C’est qu’en l’absence d’indications sur la qualité de l’eau qui y coule en filet, ils ne prennent souvent pas le risque de finir leur séjour entre la chambre d’hôtel et la salle de bains. Ils ont pourtant tort. «Pratiquement toutes les fontaines sont alimentées par l’eau du réseau», assure le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. La Ville vient donc d’annoncer qu’elle allait ajouter une plaquette «eau potable» sur toutes ses fontaines d’eau potable. À la santé des passants! C’est dans le cadre d’une réponse à l’interpellation du conseiller Benjamin Rudaz (Les Verts), intitulée «Fontaines à boire en ville de Lausanne et politique de promotion d’eau potable dans l’espace public», que la Municipalité annonce sa volonté de préciser qu’on peut se désaltérer à ses fontaines, sans craindre le pire.

Une évidence? En tout cas pas jusqu’à aujourd’hui où la pratique habituelle est de n’indiquer que lorsque l’eau n’est pas potable, une pratique pas suffisamment connue, en particulier par les touristes. «Il y a en effet un projet d’équiper les 300 fontaines que compte la ville de manière à indiquer qu’elles sont alimentées en eau potable. Cela se fera progressivement, en commençant par celles du centre-ville», explique Pierre-Antoine Hildbrand.

Un logo universel

Existait-il un risque sanitaire à étancher sa soif directement aux tuyaux des fontaines, ce qui aurait incité les autorités à préciser leur potabilité? Du tout. «Il faut savoir que pratiquement toutes les fontaines sont alimentées par l’eau du réseau à l’instar de n’importe quel bâtiment, hormis quelques fontaines situées dans les bois du Jorat qui sont alimentées par une source. Il s’agit dans ces cas-là d’eau non contrôlée», précise le municipal. Le but de l’opération est de relever le rôle important des fontaines, par la mise à disposition d’eau potable gratuitement, mais également par le simple fait de rendre l’eau «perceptible visuellement et auditivement», et de créer une ambiance particulière.

Le projet d’affichage sera officiellement annoncé lors de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars prochain. Il comprendra une signalétique compréhensible par tous, au moyen d’un logo universellement reconnu. La pose des plaquettes «eau potable» uniformes est planifiée pour le premier semestre 2018.

Trois municipaux concernés

À Lausanne, pas moins de trois dicastères, donc trois municipaux, sont en charge d’une manière ou d’une autre des fontaines. Le Service de l’eau, sous la responsabilité de Pierre-Antoine Hildbrand, a la charge d’alimenter les fontaines avec de l’eau de qualité irréprochable. Le Service des routes et de la mobilité, dirigé par Florence Germond, est responsable de la planification du besoin et de la gestion des infrastructures situées sur le domaine public, à savoir les voiries et les places. Enfin, le Service des sports d’Oscar Tosato s’occupe des quelques fontaines situées aux abords des établissements sportifs. Dans son interpellation, le conseiller Rudaz demandait justement de regrouper la gestion des fontaines dans un seul service. Pour les autorités toutefois, cela ne coule pas encore vraiment de source. (24 heures)