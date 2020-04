«On s’attend à un tsunami de demandes de masques»

L’image est forte. Denis Froidevaux, le chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), l’a utilisée en toute connaissance de cause ce lundi en conférence de presse. «Ces prochains jours, il faut s’attendre à un tsunami de demandes de masques dans le canton de Vaud.» Une affirmation qui découle du déconfinement mis en place ce lundi 27 avril, qui va encore s’élargir avec la rentrée des classes annoncée pour le 11 mai et l’utilisation crescendo des transports publics.

Le Conseil d’État a donc décidé de jouer la banque en matière de masques, à titre de subsidiarité. «Cela se fera en quantité et en durée limitées», prévient Denis Froidevaux. Le Canton a ainsi décidé de fournir en matériel de protection les petites et moyennes entreprises qui n’en trouveraient pas sur le marché. Les masques leur seront vendus à prix coûtant, soit entre 50 et 65 centimes l’unité.

«La clé du succès»

L’État fournira aussi les grands distributeurs qui ne parviendraient pas à s’approvisionner. «Nous sommes d’accord d’acheter les masques pour eux, puis de les leur revendre, selon le principe du sac taxé», poursuit le chef de l’EMCC. Les autorités politiques ont en effet davantage de facilité à trouver du matériel sanitaire: elles ont déjà les contacts, elles connaissent les leviers diplomatiques à actionner et elles bénéficient de simplifications douanières qui peuvent aider.

Par ailleurs, 150'000 masques ont déjà été distribués aux administrations cantonales et communales, ainsi que des centaines de litres de solution hydroalcoolique, là encore en vue de la reprise progressive de leurs activités. Il leur est désormais possible de passer commande directement via le Canton.

Les pharmacies vaudoises seront également alimentées tout prochainement en masques par l’État, à l’intention de tous les professionnels de la médecine ambulatoire et des institutions sanitaires. «Le port du masque va être la clé du succès dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Sinon, tout ce qui aura été fait depuis le début du confinement passera par pertes et profits. Et ce sera dramatique», assure Denis Froidevaux.

«Phase de tranquillité»

Au niveau épidémiologique, Vaud compte 5227 cas confirmés positifs au Covid-19. Il y a encore 188 patients hospitalisés, dont 32 aux soins intensifs. Ces deux derniers jours, on a dénombré moins de dix nouveaux cas par jour, ce qui fait dire au médecin cantonal, Karim Boubaker, qu’on se situe désormais «dans une phase de tranquillité» par rapport au développement de l’épidémie dans le canton.