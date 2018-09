Onze élections complémentaires dans les villages vaudois

Quatre nouveaux élus, de Borex à Échandens

Trois nouveaux municipaux et un nouveau syndic ont été élus ce dimanche dans les districts de Nyon et de Morges.

Tout à l’ouest, à Borex, trois candidats se sont disputé le siège du municipal démissionnaire Daniel Gallay. Résultat des courses, ballottage général avec avantage pour Davide Troiano, qui capitalise 113 voix sur 258. Ses suivants, Pierre-Yves Michellod (76) et Calogero Moscato (56), affichent un retard certain. Le deuxième tour aura lieu le 14 octobre.

Plus à l’est, tout près de Rolle, le village de Bursinel a remplacé sa municipale Catherine Michel, partie au mois de juin, annonçant son désaccord avec le reste de la Municipalité. C’est Laurent Crampon qui la remplace. Coach formateur de profession, il était le seul candidat. L’élu siégeait jusque-là à la Commission des finances du Conseil communal. Il a remporté l’élection avec 79 voix sur 95 votants. Cinq personnalités obtiennent par ailleurs des voix éparses. Il s’agit d’André Paratte (11), Frédéric Larpin (2), Luzia Fröhli (1), Thomas Egger (1) et Xavier Egger (1).

Un peu plus haut dans la campagne, un nouveau syndic a été élu à Chavannes-le-Veyron à la place d’André Horisberger. C’est Jean-Luc Reymond, actuel municipal, qui représentera la Commune, tandis que son collègue Philippe Caillat était aussi candidat. Un nouveau municipal a en outre été désigné en la personne de Marc Vial, qui remporte la mise avec 51 voix sur 84, contre Dominique Briand (19 voix).

Enfin, retour au bord du lac, à Échandens. Xavier Dutruit devient municipal avec 396 voix. Il remplace Jean-Marc Landolt et devance Daniel Monod, qui n’a recueilli que 180 voix et dont c’est le second échec. Xavier Dutruit siège au Conseil communal depuis le début de la législature 2006-2011. Âgé de 44 ans, il est ingénieur civil.

Pléiade d’élections dans les petits villages du Nord

La valse des complémentaires a été encore plus intense dans le Nord vaudois qu’à La Côte ce dimanche. Pas moins de sept communes ont dû compléter leur Exécutif, tandis qu’une huitième, Chavornay, a échappé à l’exercice prévu également pour le 23 septembre, à la faveur d’une élection tacite qui a eu lieu à la mi-août.

A Romainmôtier-Envy, le round électoral a bien eu lieu. Pour remplacer le municipal Olivier Rochat, Nils Monbaron a remporté la course avec 122 voix sur 206 bulletins valables. Le candidat a soufflé le siège à Jan Reymond, connu pour son échelle à chat controversée et comme organisateur des Scènes du chapiteau. L’artiste a capitalisé 66 voix. Le troisième prétendant, Laurent Jan, n’en remporte que 14.

À Molondin, Aurélie Vonlanthen sera la nouvelle municipale qui remplace Philippe Fürter. Elle a été élue avec 54 voix sur 63 bulletins rentrés.

Et on poursuit: à Chavannes-le-Chêne, Yanick Streit, seul candidat, reprend le siège de Benoît Pochon, municipal. Il est élu avec 91 voix sur 102.

L’affaire est un peu plus complexe à Rances. Le député UDC Pierre Guignard devient le nouveau syndic après trois tours de scrutin. Le premier l’a élu municipal avec 135 voix sur 182. Pour remplacer le syndic Rémy Cand, deux autres tours ont été nécessaires et Pierre Guignard a finalement remporté la syndicature contre l’actuelle vice-syndique Valérie Cottens à 62 voix contre 59.

À La Praz, Florian Sordet, fils de la syndique démissionnaire Anni Sordet entre à la Municipalité avec 58 voix sur 72. L’actuel municipal Marc Zimmermann devient syndic, désigné par ses pairs.

Champtauroz accueille un nouveau municipal en remplacement d’Ivan Guglielmin: Damien Bettex est élu avec 35 voix sur 40.

Enfin, à Sergey, la municipale Karen Dijkstra a été remplacée par Jean-Luc Gaillard, qui a obtenu 20 voix. Le syndic Thierry Dietrich relate qu’il a fallu deux tours de scrutin. Aucune candidature n’était pressentie pour remplacer la démissionnaire. «Plusieurs noms sont sortis au premier tour. C’est au second que Jean-Luc Gaillard a pu être élu.» L’édile reconnaît qu’il n’est pas simple de trouver des vocations dans un si petit village. «Ce n’est pas évident, mais l’exercice est réussi!»

(24 heures)