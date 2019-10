Où sont passés les millions de la Fête des Vignerons?

Chiffres et audit

103 millions Le budget (contre 99 millions annoncés). «Le cadre n’a pas été dépassé de façon outrageuse, raison pour laquelle il n’est pas prioritaire de faire porter les responsabilités du déficit», dit François Margot, abbé-président.



13 millions Le coût des arènes.



13 millions Les constructions de la Ville en Fête (dont 6 millions pour les Terrasses de la Confrérie).



13 millions La technique dans l’arène (son, lumières, scénographie, régies et régisseurs).



13 millions La communication, le marketing et les médias.



12 millions Costumes et retouches (dont 3 millions non prévus).



8 millions Le montant à verser aux collectivités publiques (sécurité et utilisation du domaine public).

Sur son site web, la Confrérie publie les résultats des Fêtes depuis 1819. Les quatre premières s’avèrent déficitaires (de plus de la moitié du budget pour celle de 1819), mais toutes celles du XXe siècle ont été bénéficiaires. «Les comptes 2019 seront audités et présentés aux autorités», annonce le directeur exécutif.