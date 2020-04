Parce que leur sort s’est aggravé, «il faut protéger les sans-papiers»

Les associations de défense des sans-papiers lancent un cri d’alarme à l’attention de Berne, du Canton de Vaud et des Communes. Leur espoir: obtenir pendant la crise une protection pour une population qui n’a pas droit aux prestations sociales régulières et qui vit dans la peur de la police.

Collectifs pro-asile, défenseurs des jeunes, associations à dimension chrétienne et sociale, centres d’accueil des plus démunis et partis de gauche ont cosigné une lettre ouverte assortie de douze revendications. Au Centre social protestant, Myriam Schwab Ngamije observe une recrudescence des demandes d’aide en provenance de cette partie de la population. «En temps normal, ces personnes travaillent et se débrouillent seules. Aujourd’hui, la crise les a privées de revenus et elles se voient dans l’impossibilité de payer leur prime ou leur part de prime, ainsi que le loyer et la nourriture.»

Les associations ont articulé leurs demandes en quatre volets. Elles ciblent les droits en lien avec le travail, la santé, les procédures de régularisation et les contrôles de police. Conseiller communal lausannois Vert, Ilias Panchard a rédigé une question écrite adressée à la Municipalité qui va dans le même sens. Au sujet des contrôles de police, il fait valoir que le contexte qui a précédé la crise, où des personnes en situation irrégulière ont été contrôlées, reste dans les mémoires.

Les personnes dans le besoin pourraient hésiter à demander de l’aide. «Je ne sais pas si les contrôles continuent, poursuit-il. Mais il serait bon que les autorités, Ville ou Canton, donnent un signal. Ce n’est pas une attaque contre la police, je trouve important de rendre attentif à cette question des sans-papiers qui vivent dans la peur.» La question sera également portée à l’Assemblée fédérale le mois prochain.

Municipal lausannois de la Cohésion sociale, Oscar Tosato se dit très sensible à la démarche des associations. Pour lui, qui s’était distingué il y a quelques années au sujet des apprentis clandestins, il est temps de «dépasser cette hypocrisie». Il rappelle que Lausanne scolarise les enfants de parents en situation irrégulière. Et de s’enflammer: «Il faudrait au moins une opération Papyrus.» Le dispositif genevois de régularisation des sans-papiers a réglé le cas de personnes vivant et travaillant en Suisse depuis des lustres.

«Je soutiens pleinement l’appel de ces institutions, reprend Oscar Tosato. À Lausanne, les municipalités successives ont montré leur sensibilité à la question. Il est vraisemblable que nous aurons de nouveau à nous prononcer.» Aux structures d’accueil des sans-abri, le municipal voit les personnes déboutées de l’asile, les cas Dublin, les ressortissants des minorités roms de Bulgarie et de Roumanie…

Travailleurs lâchés

Mais il y a aussi les travailleurs actifs dans les cuisines, les maisons, les chantiers, qui n’ont plus d’emploi. «Et ces gens n’ont droit à aucune prestation d’assurance sociale, même s’ils ont payé impôts et cotisations.»

Dans leur lettre, les associations demandent que les travailleurs sans papiers aient accès au chômage partiel comme aux assurances perte de gain. Elles demandent aussi de sensibiliser les employeurs privés des femmes de ménage (voir notre édition de samedi).

La démarche vise la régularisation, mais aussi la prévention. Les signataires observent qu’il est dans l’intérêt de tous que les personnes sans papiers qui se sentent malades n’aient pas peur de se faire dépister. Enfin, pour les déboutés de l’asile et les cas Dublin, ils en appellent à la suspension des décisions de renvoi et à la libération des détenus administratifs