Paroles d'enfants confinés

Ne parlez surtout pas du Coronavirus à Tybalt: «Je ne veux pas entendre ce mot! Je l’aime pas, il m’agace à fond!» Bien décidé à en découdre, le Lausannois de 7 ans ne décolère pas. «Il ne me fait pas peur! Tout ce que je veux, c’est le réduire en mille morceaux!» Ce qui le rend le plus furax? «Rester à l’intérieur alors qu’il fait si beau. C’est nul de gaspiller le temps comme ça!»

Du côté des frangines Eva (5 ans) et Chiara (9 ans), on prend son mal en patience. A deux, c’est plus facile. «J’ai pas peur pour moi mais pour ma petite sœur et mes parents, s’inquiète l’aînée. Pour éviter la contamination, j’obéis aux adultes. Quand on sort, on se met en file indienne sur le trottoir pour garder les distances. Et je touche à rien. Même pas au bouton pour demander le feu vert!» «Et moi je me lave les mains avec le produit à la pêche que nous a donné maman pour aller chez papa», ajoute Eva.



Chiara et Eva

Faire passer le temps

Et comment on occupe son temps à la maison? «Je respire, je cligne des yeux, je joue du piano, je me balade sur Google Earth, je visite des endroits, énumère Elliott, 6 ans. Même si je ne peux pas voir mes grands-parents, je peux jouer à distance avec eux au pendu et à d’autres jeux, grâce à la tablette. J’envoie aussi des messages à mes copains et copines ainsi qu’à mes maîtresses, on fait des Facetime. Tout le monde me manque.» Les journées sont malgré tout bien remplies. «Le matin je fais l’école à la maison, et l’après-midi, je profite de faire ce que je n’ai jamais le temps de faire, indique Emma, 13 ans. Par exemple, j’aime beaucoup dessiner et bricoler. Je cuisine également avec ma sœur. Comme je fais du violon, je poursuis mes cours à distance avec mon professeur de musique. Et j’ai énormément de temps pour jouer de mon instrument et répéter.» Est-ce que ça ressemble à des vacances? «Un peu mais en fait pas vraiment», analyse Elliott. «Non, parce que quand on est en vacances, on va chez nos grands-parents et là on peut pas!?», s'offusque Eva. «Parce que nous les enfants, on pourrait être porteurs sains du virus et le transmettre à notre papi et notre mamie», éclaire Chiara.



Tybalt

«C’était mieux avant»

A la question de savoir si l’école c’est mieux à la maison, tous les experts sont d’accord: Non, l’école c’est mieux à l’école! «J’ai l’impression d’avoir plus à faire qu’en temps normal et que c’est parfois compliqué à gérer, note Lara, 13 ans. Il faut être beaucoup plus autonome que d’habitude. Globalement, je m’inquiète un peu pour le reste de mon année.» «On reçoit des emails en début de semaine qui expliquent ce qu’on doit faire, détaille Emma. C’est important aussi de garder une certaine discipline, de se lever tôt, ce ne sont pas des vacances.» Pour les plus petits, c’est un peu différent. «Moi je me dépêche pour finir vite, c’est quand même moins long que l’école en vrai», résume Elliott. «Des fois avec Chiara, on joue à papier-caillou-ciseaux pendant les exercices», avoue Eva.

Emma

Pensée positive

Et le positif dans tout ça? «La seule bonne chose, c’est que je me fais plus embêter par certaines personnes dans la cour d’école à la récré», note Chiara. «La pollution a énormément diminué et ça c’est cool, se réjouit Lara. Et ça permet aux gens de se rendre compte de certaines choses. J’ai par exemple entendu qu’en Chine, ils ont à présent pris conscience de ce qu’ils faisaient à la planète.»

Le temps d’après

Et quand tout sera fini? «Je pourrai de nouveau faire du vélo et aller à la piscine quand ce machin aura été réduit en miettes!», s’impatiente Tybalt. «J’irai enfin voir ma grand-mère qui me manque», se languit Lara. «Nous on se réjouit de revoir nos amis et de leur demander comment ils ont vécu le confinement (ndlr: Eva et Chiara sont scolarisées en France, leur père vit en Suisse) parce que nous en Suisse on a encore cette chance de pouvoir se balader un peu», répondent les deux soeurs.

«Je pense que le coronavirus va nous permettre de se rendre compte de l’importance des amitiés et que même si parfois l’école c’est ennuyeux, c’est quand même mieux que pas d’école du tout!, conclut Emma. Sans ça, la vie est quand même moins drôle.»



Elliott