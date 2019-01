Pas d’examen obligatoire pour les chauffeurs d’Uber

Les chauffeurs de taxis conventionnels et les chauffeurs Uber ne devraient pas avoir besoin de passer un examen pour prouver qu’ils parlent français et qu’ils connaissent le réseau routier. C’est ce qu’a décidé une majorité de députés ce mardi, alors que le Grand Conseil entame une révision de la loi sur l’exercice des activités économiques (LEAE). Celle-ci vise à remettre des règles dans une profession malmenée par l’arrivée du géant américain Uber.

Le projet de réglementation s’inspire en partie de la loi genevoise, laquelle prévoit un examen préalable. Au bout du lac, tout chauffeur professionnel doit prouver qu’il connaît la topographie, qu’il est capable de prendre en charge des personnes handicapées ou qu’il maîtrise le français. La gauche aurait aimé instaurer une disposition similaire sur Vaud. «Nous n’y sommes pas parvenus, ce n’était pourtant pas une demande exagérée», regrette Arnaud Bouverat (PS), secrétaire syndical Unia. Il garde «bon espoir» pour le deuxième débat. Pour Mathieu Blanc (PLR), en revanche, député dont le postulat est à l’origine de cette refonte légale, «ce n’est pas nécessaire». La gauche et le centre réclament par ailleurs des moyens policiers afin d’effectuer des contrôles, ainsi que la création d’une commission pour mettre en œuvre cette nouvelle loi.

Fini le bricolage

Tout le monde s’entend sur quelques principes: tous les chauffeurs professionnels devront désormais obtenir une autorisation délivrée par le Canton, s’annoncer à la police du commerce et, de surcroît, respecter les règles imposées par les communes. Plus possible de bricoler en faisant le chauffeur de temps en temps, sans s’annoncer. Les entreprises de transports devront avoir leur siège en Suisse et tout conducteur devra être repérable par une carte ou un autre signe distinctif. L’unanimité s’arrête là entre les tenants du protectionnisme et les partisans du libéralisme.

«Évitons de faire le procès d’Uber», déclare Florence Bettschart (PLR), qui salue le renouveau apporté par l’application. «Partout où Uber passe, il lamine les taxis, souligne en revanche Jean Tschopp (PS). C’est une option séduisante pour la clientèle parce que souvent meilleur marché, mais ce modèle est bâti sur la précarité des chauffeurs.» À droite, quelques-uns sont favorables à une forme de protectionnisme.

Tel Guy Gaudard (PLR), qui se dit «sensible au combat que mènent les taxis professionnels. Je comprends leur indignation. Laissons la concurrence s’installer, mais pas à n’importe quel prix.»

Le conseiller d’État Philippe Leuba (PLR) a appelé les députés «remontés» contre Uber à ne pas trop se focaliser sur l’entreprise: «Une loi doit rester abstraite et ne pas viser un acteur.» Et de rappeler que cette plateforme en ligne est employée par beaucoup d’usagers. Selon des chiffres fournis par Uber en 2017, 60% des utilisateurs seraient des jeunes de moins de 35 ans, en forte hausse. (24 heures)