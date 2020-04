Pas d'examens de certificat pour les écoliers vaudois

Le but annoncé par le Conseil d'Etat est clair: garantir l'égalité des chances entre les élèves. Et donc, il a décidé d'annuler les examens de fin de scolarité obligatoire. C'est-à-dire officiellement les «examens finaux du certificat de fin d’études secondaires (11e année)». Il l'annonce ce vendredi dans un communiqué de presse.

Les élèves concernés seront finalement évalués sur les notes qu'ils ont obtenues jusqu'au 13 mars. «Les situations particulières seront examinées avec le plus grand soin et l’appréciation des cas limites sera élargie», ajoute le gouvernement cantonal.

Malgré les «bonnes volontés, le courage et l'engagement» des profs, des familles et des directions d'établissements, le gouvernement estime que «les examens du certificat de fin d’études secondaires ne peuvent être préparés et mis en œuvre», selon son communiqué.

Développement suit.