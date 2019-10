Pas de loi pour régir les cadeaux aux ministres

Faut-il inscrire dans une loi les règles qui régissent l’acceptation de cadeaux par les conseillers d’État, fonctionnaires, juges et préfets? «Non», a répondu le Grand Conseil mardi, au grand dam du député Vert Raphaël Mahaïm, auteur de cette proposition.

C’est le bloc UDC-PLR qui l’a massivement rejetée. Mais il ne doit sa courte victoire parlementaire qu’à l’abstention de sept socialistes, alors que toute la gauche, centristes et Vert’libéraux compris, ont plébiscité l’idée au nom de la «transparence» et de la «crédibilité des institutions face à une population de plus en plus défiante». Des défections au PS? Et pas des moindres: la cheffe de groupe Valérie Induni, la présidente Jessica Jaccoud, les deux vice-présidents Monique Ryf et Pierre Dessemontet, notamment.

«Il y a eu des différences de vision»

«Le Zentralbüro du parti a dû être influencé par la présidente du gouvernement», soupire un écologiste. La socialiste Nuria Gorrite – puisque c’est d’elle dont il s’agit – s’est en tout cas gardée d’exprimer son avis à la tribune, durant le débat. «Le Conseil d’État a délibérément laissé le Grand Conseil choisir ce qui devait être codifié ou non», dira-t-elle au micro après le vote. Valérie Induni, elle, décrypte le positionnement de son groupe: «Il y a eu des différences de vision. Nous étions assez partagés sur la nécessité de rouvrir la loi sur l’organisation du Conseil d’État, au risque qu’il y soit apporté d’autres modifications, qu’un référendum soit lancé…»

Les règles existent déjà, mais ne figurent que dans une directive actualisée en 2018. Les ministres ont notamment l’interdiction d’accepter des dons en espèces, quel qu’en soit le montant, ou tout avantage dont la valeur marchande excède 300 francs. Pour Raphaël Mahaïm, tout cela mériterait de figurer dans une loi, «plus visible». «Encore une fois, on veut remplacer la responsabilité individuelle par une loi», a objecté le PLR Jean-Rémy Chevalley. Pour la droite, la prestation de serment des élus et le Code pénal sont suffisants. «Il faut faire confiance à la fonction d’élu», a plaidé le libéral-radical Stéphane Masson.

À noter que les cadeaux aux députés feront, eux, l’objet d’articles de loi. Le Grand Conseil a en effet approuvé ce volet-là de la motion Mahaïm. Grâce au soutien – entier cette fois-ci – du groupe PS.