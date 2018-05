«Pascal Broulis a été traité comme les autres contribuables»

L'Affaire Broulis en dates

30 avril 2017: le PLR Pascal Broulis est réélu pour un quatrième mandat au Conseil d'Etat, en recueillant plus de 100'000 voix (60,4%) au premier tour du scrutin.



9 février 2018: Le Tages-Anzeiger épingle Pascal Broulis en révélant qu'il paie la majorité de ses impôts (les deux tiers) à Sainte-Croix, où il a enregistré son domicile principal, alors qu'il passe le plus clair de son temps à Lausanne, où il ne paie qu'un tiers de ses impôts. Il vit la semaine dans le chef-lieu avec son épouse, qui y a son domicile principal, et son fils, qui y est scolarisé. Le ministre affirme que cela est parfaitement légal. Mais il a toutefois oublié de s'enregistrer à Lausanne en résidence secondaire. Le taux d'impôt sainte-crix est légèrement inférieur à celui de Lausanne.



18 février 2018: Nouvelles révélations: ce n'est qu'en 2011, à la demande de la Ville de Lausanne, que le ministre, élu pour la première fois en 2002, a consenti à payer un tiers de ses impôts au chef-lieu. Il réglait la totalité à Sainte-Croix avant cela.



3 mars 2018: Il apparaît que le revenu imposable du couple Broulis, pour les années 2015 et 2016, est particulièrement bas en comparaison avec celui des autres conseillers d'Etat. Pascal Broulis le justifie en arguant de déductions fiscales liées à des travaux d'entretien de sa maison de Sainte-Croix. Il annonce aussi 15'000 francs de frais de transport entre son domicile et son lieu de travail. Or, son logement lausannois, situé à 500 mètres de son bureau, doit justement lui éviter de faire des déplacements.



4 mars 2018: Pascal Broulis dit être prêt à se soumettre à un contrôle fiscal.



6 mars 2018: Le Grand Conseil vote une détermination en ce sens.



15 mars 2018: Le Conseil d’État nomme trois experts indépendants qui vérifieront ses déclarations d'impôt des années 2009, 2014 et 2015. Ils superviseront le contrôle confié à l’Inspection fiscale cantonale.



30 mai 2018: les conclusions de l’examen sont rendues publiques.