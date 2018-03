Pascal Broulis parle enfin… mais sans donner de réponse

Ils utilisent exactement les mêmes mots. Les Vaudois Isabelle Moret et Pascal Broulis n’ont «rien à cacher». La conseillère nationale l’a dit mercredi au 19:30; le conseiller d’État un peu plus tôt dans l’émission Forum de la RTS. Les deux élus PLR n’ont rien à cacher, mais ils n’ont pas la même définition de cette formule. Isabelle Moret a répondu sans détour à toutes les questions qui lui ont été posées, quelques heures seulement après avoir été critiquée sur sa situation fiscale.

Lire l'édito: Pour être précis, M. le conseiller d’État

Pascal Broulis, lui, interviewé pendant vingt minutes, a réussi à ne rien dire sur la sienne. Mais il en a profité pour répéter qu’il fallait être «précis» quand on parle. «Je suis quelqu’un de pragmatique, j’aime la précision», a-t-il dit. Voici donc les quatre questions précises auxquelles il n’a toujours pas répondu depuis trois semaines.

1) Pourquoi n’a-t-il pas payé d’impôt à Lausanne jusqu’en 2011?

Pascal Broulis a été élu au Conseil d’État vaudois, dont le siège est à Lausanne, en mars 2002 avec plus de 49'000 voix. Il a hérité des Finances, qu’il dirige maintenant depuis seize ans. Passionné par l’impôt, il en a même fait un livre en 2011 – L’impôt heureux. Le magistrat, originaire de Sainte-Croix, travaille à Lausanne, mais ce n’est de loin pas son seul lien avec la capitale olympique.

Son épouse y est inscrite en domicile principal depuis octobre 2005 et son fils, né en 2003, est scolarisé à Lausanne depuis 2007. Pourtant, jusqu’en 2011, le magistrat, qui a même présidé le Conseil d’État entre 2007 et 2012, n’a pas payé 1 franc d’impôt communal dans cette ville, mais tout à Sainte-Croix, où l’impôt est moins élevé. Selon la loi, s’il ne payait pas d’impôt à Lausanne, c’est qu’il y passait moins de 90 jours par an. Est-ce vraiment possible?

2) Pourquoi n’a-t-il pas régularisé sa situation de lui-même?

Dans sa note aux médias du 9 février, Pascal Broulis écrit qu’il s’acquitte de deux tiers de ses impôts communaux à Sainte-Croix et d’un tiers à Lausanne, et que cette répartition «existe précisément pour les personnes qui séjournent alternativement dans deux localités». À la lecture de ces deux pages A4, on peut penser que cette répartition existe depuis l’arrivée au pouvoir de Pascal Broulis en 2002, mais aussi qu’il a contacté les communes de Lausanne et de Sainte-Croix pour être en règle. Il n’en est rien.

Cette répartition du paiement des impôts communaux existe depuis 2011, et elle n’aurait peut-être jamais vu le jour sans l’arrivée aux commandes des Finances lausannoises de la socialiste Florence Germond. C’est elle qui a invité le chef des Finances cantonales à payer une partie de ses impôts à Lausanne. Il s’est exécuté sans broncher. Pascal Broulis aurait-il payé son dû à Lausanne, ville de gauche, s’il n’avait pas été poussé par Florence Germond? Ou aurait-il continué à séjourner dans les deux localités, mais en payant tous ses impôts communaux dans son fief de droite de Sainte-Croix?

3) Pourquoi est-il inconnu du Contrôle des habitants lausannois?

Le conseiller d’État bénéficie d’une répartition de ses impôts communaux entre Lausanne et Sainte-Croix depuis 2011. Selon la loi sur les impôts communaux, cela signifie qu’il passe plus de 90 jours par an à Lausanne. Or, s’il passe plus de 90 jours par an dans cette ville, il est tenu de s’y annoncer. C’est la loi sur le contrôle des habitants qui le stipule. Quel est le problème? Pascal Broulis est une «personne inconnue» du registre du Contrôle des habitants de Lausanne, alors que son épouse y est inscrite en domicile principal et son fils en résidence secondaire.

Le magistrat devrait au moins être inscrit en résidence secondaire pour légitimer sa réparation d’impôt entre les deux communes. Pour cette omission longue de sept années, il risque une amende pouvant s’élever à 2000 francs. Pascal Broulis a indiqué: «Je suis parti du principe qu’il n’y avait pas besoin de s’annoncer dans une commune de résidence secondaire car la déclaration du conjoint englobe automatiquement le couple.» Cette explication ne lève pas le doute. Au contraire. Elle amène une nouvelle question. Comment Pascal Broulis pensait-il pouvoir être inscrit en résidence secondaire alors que son épouse est inscrite en résidence principale?

4) Pourquoi ne paie-t-il qu’un tiers de ses impôts à Lausanne?

Pascal Broulis affirme qu’il passe deux tiers de son temps à Sainte-Croix et un tiers à Lausanne. Il assure qu’il n’y a «aucun secret dans sa situation fiscale» et qu’il est soumis à une répartition du paiement de ses impôts entre ces deux communes, conformément à la loi vaudoise sur les impôts communaux.

Mais le ministre vaudois n’a toujours pas apporté d’élément attestant qu’il passe plus de 240 jours par an à Sainte-Croix alors qu’il bosse à Lausanne, à cinquante kilomètres de là, que son épouse y travaille, que son enfant y est scolarisé, mais aussi que la famille y loue un appartement dans un immeuble cossu situé près de la gare.

La Conférence suisse des impôts définit le domicile fiscal comme suit: «Le lieu où se situe le centre des intérêts personnels et économiques. Le centre des intérêts vitaux et des relations personnelles est en premier lieu l’endroit fixe où réside la famille, ce terme englobant avant tout le conjoint et les enfants.» Cet endroit est-il vraiment Sainte-Croix? Ou plutôt Lausanne? (24 heures)