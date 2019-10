Passer son permis de conduire pour payer moins cher les transports publics

Dès le 1er décembre 2019, la personne qui aura passé avec succès son examen pratique de conduite recevra automatiquement, par courrier à son domicile, un bon personnel et nominatif à faire valoir auprès de l’un des points de vente de toutes les entreprises de transports publics partenaires de Mobilis, a annoncé vendredi matin le Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud dans un communiqué.

En collaboration avec la Communauté tarifaire vaudoise, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) remettra aux nouvelles conductrices et nouveaux conducteurs un bon leur offrant un rabais de 25% sur un abonnement de transports publics Mobilis. D’une validité de six mois, ce bon sera valable autant lors de l’achat que lors du renouvellement d’un abonnement de transports.

«Cette action s’inscrit pleinement dans la mobilité du futur, qui se conjuguera toujours plus avec le transport individuel et le transport public. Elle peut encourager ses bénéficiaires à envisager leurs déplacements de manière diversifiée», se félicite Jacqueline de Quattro, cheffe du Département du territoire et de l’environnement (DTE), auquel est rattaché le Service des automobiles.

Cette action de promotion s'accompagne d’une autre mesure attendue pour le 1er mars 2020 : les élèves conducteurs qui échoueront trois fois à l’examen pratique de conduite pourront passer un test d’aptitude directement au SAN. Cet examen aura l’avantage d’être plus rapide que l’expertise psychologique requise actuellement, mais aussi moins onéreux: 180 francs pour le test du SAN contre plusieurs centaines de francs pour une évaluation auprès d’un spécialiste en psychologie de la circulation.