Petit rappel sur la pratique du «paddle»

Les polices vaudoise et fribourgeoise rappellent les règles régissant la pratique du paddle. Un prospectus est distribué dans la région des Trois-Lacs et des conseils détaillés sont prodigués sur les sites des deux corps de police.

Informations sur la pratique du paddle sur les lacs de Neuchâtel et Morat

https://t.co/sLOuxxRZhv — Police vaudoise (@Policevaudoise) 14 juin 2018

Selon la législation, le paddle (ou planche à rame) est un bateau à pagaie. Comme les canoës et autres kayaks, il ne peut pas naviguer aux abords des plages, ni dans les zones interdites signalées par des bouées jaunes. Le navigateur ne doit pas non plus s'approcher à moins de 25 mètres des zones de roseaux ou de nénuphars.

Les polices rappellent aussi que, de nuit ou par temps bouché, le paddle doit être équipé d'une lumière blanche visible tout azimut. Si le pratiquant s'éloigne à plus de 300 mètres du port, il doit être équipé d'une aide à la flottaison, par exemple un gilet.

Enfin, il est recommandé au pagayeur de s'attacher à sa planche. Il convient aussi d'éviter la déshydratation, l'insolation et l'épuisement. (ats/nxp)