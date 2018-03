Pierre Zwahlen intégré aux Verts, mais député indépendant

C’est la formule hybride qui a été choisie. Les Verts ont ouvert leurs portes à Pierre Zwahlen, qui a quitté le PS après plus de 30 ans dans ses rangs. Mais il ne pourra pas siéger aux côtés de ses nouveaux collègues de parti au Grand Conseil vaudois. Il a été décidé qu’il restera indépendant.

Dans l’opération, donc, le PS perd un siège mais pas au profit des alliés écologistes, qui maintiennent leur députation à 21.

Leur président, Alberto Mocchi, se défend d’avoir voulu ménager les socialistes. «Nos liens avec le PS n’ont pas été déterminants, dit-il. Nous avons trouvé une solution qui nous semble être la meilleure, avant tout pour nos membres. Ceux qui ont fait toute la campagne, ceux qui sont passés par toutes les étapes pour être sur la liste.»

Pierre Zwahlen trouve «cette attitude très intègre. Elle montre une volonté de collaborer mais en apprenant à mieux se connaître». L’élu indique être «surtout heureux d’avoir été accueilli. Je pourrai reprendre des activités militantes de base et c’est une bonne chose. Au Grand Conseil, je m’inscris de toute manière dans ce que fait la majorité gouvernementale, qui fait tant de bien aux Vaudois. Et je collaborerai avec tous les alliés.»

Dans la section lausannoise du Parti socialiste, à laquelle Pierre Zwahlen appartenait, on est «content de voir que nous partageons, avec les Verts, la même compréhension que la modification de la taille des groupes en cours de législature n’est pas idéale. Et qu’il faut respecter le résultat des élections.»

Sur la fin de collaboration entre le député et ses camarades, il ne sera pas fait de commentaire. Une pique, toutefois, de la part de l’un d’eux: «Il va être isolé, en tant qu’indépendant.»

L’intéressé ne voit pas les choses de la même manière, lui qui ne pourra pas intégrer les commissions parlementaires. «Je ne suis pas impatient, j’ai assez à faire. Et en plénière, on peut faire du bon travail. Je continuerai à utiliser mes droits dans ce cadre.» Pour rappel, Pierre Zwahlen a décidé de quitter le PS, auquel il appartenait depuis de 32 ans, «Par manque de soutien et de reconnaissance» de ses camarades. (24 heures)