Pierre-Yves Maillard, un bilan en lettres capitales

A comme Alpha

C’est l’actuelle présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite, qui a popularisé la formule des «mâles alpha» pour caractériser la paire Maillard-Broulis au lendemain du plébiscite sur la RIE III vaudoise. Un cliché viril qui consacre le «deal» passé entre le ministre socialiste des assurances sociales et son collègue radical du fisc. Une formule qui donne aussi une indication sur la hiérarchie qui a prévalu au sein du collège gouvernemental durant une décennie.

B comme Boss

Fan déclaré de Bruce Springsteen, Pierre-Yves Maillard semble plus sensible à l’image de prolo natif du New Jersey qu’à sa musique. Le «Boss» n’a pas renié son enfance ouvrière avec le succès, ce qui plaît à PYM. Celui-ci tire même un parallèle avec la politique. Dans son livre d’entretien avec Thierry Meyer, il estime que «l’on peut être riche, bien formé, universitaire, mais on doit rester fidèle à ses racines, à cette réalité sociale, à ce pour quoi son parti existe». Un message adressé aux socialistes lausannois?

C comme Classes moyennes

Pierre-Yves Maillard aura mis le pouvoir d’achat des ménages vaudois au centre de son action. Le ministre de gauche ne croit pas aux baisses d’impôts. Il préfère les aides de l’État, qu’il juge plus efficaces pour soulager les classes moyennes. Pendant qu’il était aux affaires, les allocations familiales ont doublé, les subsides LAMal ont triplé. Il a également été le promoteur des rentes-ponts et des prestations complémentaires pour familles. La droite ne s’est pas opposée à ce développement de la politique sociale, elle l’a même voté au Grand Conseil. Mais ces derniers temps, les partis bourgeois ont commencé à s’inquiéter de la hausse de la facture sociale.

D comme Dynamique

Cet adjectif est accolé au mot compromis pour qualifier le donnant-donnant auquel se livrent le PS et le PLR. Les deux principaux partis gouvernementaux qui ont longtemps été tenus par Maillard et Broulis. Le «compromis dynamique» a contribué à maintenir un climat politique «serein», malgré une majorité de gauche à l’Exécutif et une majorité de droite au Législatif.

E comme Élites

PYM se méfie des élites, auxquelles, pourtant, il appartient. Plus précisément, il s’inquiète de l’uniformisation des profils «socio-économiques» des dirigeants qui se verraient ainsi coupés des «aspirations populaires», selon ses dires. Il souhaite une classe politique plus bigarrée. À commencer dans son parti.

F comme Franc du collier

Le conseiller d’État Maillard est parfois taxé d’autoritaire, voire de brutal. Selon le schéma classique de l’exercice du pouvoir: s’il peut passer en force, il le fait. Sinon, il négocie. En revanche, ses adversaires politiques de droite comme de gauche – et même certains observateurs – reconnaissent que le bonhomme est franc du collier. Avec lui, pas (trop) d’esbroufe, pas (trop) de baratin ou de coup tordu.

G comme Gauchisme

Pierre-Yves Maillard n’apprécie pas beaucoup les gens qui se positionnent plus à gauche que lui. Son ancien métier de syndicaliste lui aurait appris à se méfier de telles positions. «Cette expérience m’a aussi aidé à éviter les dangers du gauchisme. Quand vous avez 400 employés face à vous (comme chez Veillon) qui se font licencier, la question s’impose immédiatement: suis-je là pour ces 400 personnes, ou pour la lutte des classes?» confie-t-il à Thierry Meyer.

H comme Hôpital

Pascal Broulis a son Musée cantonal des beaux-arts et Pierre-Yves Maillard a son Hôpital intercantonal de Rennaz. Sauf que la construction de ce dernier a été retardée. Les procédures d’adjudication des marchés publics ont été retoquées par la justice. Il ne sera plus en poste pour son inauguration. Au rayon hospitalier, il a surtout été le grand patron du CHUV et de son budget annuel de 1,7 milliard. La droite souhaite l’autonomisation de la gouvernance du centre hospitalier universitaire. Mais le démissionnaire s’y oppose. Il faut admettre que le système actuel, avec le ministre comme seul maître à bord, a un avantage: si ces prochains mois on découvre des cadavres dans les placards du CHUV, on aura le nom du responsable.

I comme IRM

Pierre-Yves Maillard s’est employé à contenir les coûts de la santé. Il a, par exemple, mis le holà à la prolifération des équipements lourds dans les établissements médicaux, comme les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM). En décembre 2015, son sang de ministre de la Santé n’a fait qu’un tour en apprenant que les Chambres fédérales avaient voté la levée du moratoire sur les cabinets médicaux. Finalement le moratoire a été prolongé.

J comme Jeunes

En 2006, le chef du Département de la santé et de l’action sociale crée le programme FORJAD (formation pour les jeunes adultes en difficulté). Le socialiste croit en la valeur travail. Ce programme pionnier en Suisse vise à insérer professionnellement les jeunes sans qualification. Depuis sa création, ils sont quelque 3000 à en avoir bénéficié.

K comme Killer

Depuis deux décennies, Pierre-Yves Maillard traîne une réputation de «Lady Killer». En 1997, il se lance comme candidat au Conseil d’État contre Jacqueline Maurer. La radicale parviendra quand même à être la première femme à accéder au gouvernement vaudois. Par la suite, PYM soulignera qu’il a placé des femmes pour lui succéder à la présidence du Parti socialiste lausannois (Géraldine Savary) et du parti cantonal (Josiane Aubert). Ce qui en dit long sur la démocratie interne au PSV. Chaque fois qu’il le peut, il soutient une candidature féminine. Mais dans la course à la présidence de l’Union syndicale suisse, il s’est imposé face à Barbara Gysi.

L comme LAMal

L’assurance maladie est l’une des grosses affaires du conseiller d’État Maillard. Le ministre de la Santé vaudois a ferraillé durant tout son exercice contre les assureurs privés. Il a d’abord mis le doigt sur les primes que les Romands, notamment les Vaudois, ont payées en trop durant des années. Finalement, les Chambres fédérales n’accepteront d’en rétrocéder que la moitié. Il est aussi l’un des principaux artisans de l’initiative populaire pour une caisse unique. Le texte a été accepté en terre vaudoise, mais refusé au niveau suisse.

M comme Méthode

La «méthode Maillard» se veut une politique de résultats. Le conseiller d’État martèle que l’action publique ne doit pas être dogmatique, mais doit se traduire par des résultats concrets pour la population. L’augmentation des alloc ations familiales, par exemple, se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes pour les ménages.

N comme National

Avant de débarquer au Conseil d’État vaudois, Pierre-Yves Maillard était perçu comme un conseiller national de l’aile gauche du Parti socialiste suisse. À l’époque, certains se demandaient comment un tel pedigree allait parvenir à se fondre dans le collège gouvernemental. Quatorze ans plus tard, PYM s’offre à nouveau un destin national en accédant à la présidence de l’Union syndicale suisse. Mais, cette fois, d’aucuns se demandent s’il n’est pas trop émoussé par son long passage dans un Exécutif cantonal pour pouvoir mener les combats syndicaux.

O comme Orateur

Il s’est fait un nom à la tribune. Son art de la rhétorique a servi sa carrière politique. En débat, ses contradicteurs font rarement les malins. Désormais appelé à des fonctions nationales, ce n’est pas sûr qu’il ait la même efficacité oratoire en allemand ou en italien.

P comme Président

En 2012, il est le mieux réélu. La majorité du Conseil d’État avait basculé à gauche quelques mois plus tôt à la faveur d’une élection complémentaire. Pierre-Yves Maillard hérite donc de la présidence du gouvernement. Une fonction qu’il a exercée à la retirette. Soucieux de ne pas froisser une droite défaite, il a laissé certaines de ses prérogatives, comme les affaires extérieures, à Pascal Broulis. Et tant pis pour le respect de la loi sur l’organisation du Conseil d’État.

Q comme Quinze

C’est le bail, en années, de Pierre-Yves Maillard au Château cantonal. Durant cinq ans, il a été président du Conseil d’État. Élu à l’occasion d’une partielle provoquée par la démission de Pierre Chiffelle, il entre en fonction en décembre 2004. En raison des statuts de son parti, il a dû demander une dérogation au congrès pour pouvoir se représenter en 2017. Une chicanerie qu’il n’a pas appréciée.

R comme Renens

Originaire de Mossel, dans le canton de Fribourg, né à Lausanne, Pierre-Yves Maillard réside actuellement à Renens. Il affirme que vivre dans cette commune lui permet de rester au contact des couches populaires.

S comme Soins dentaires

Pierre-Yves Maillard a présenté un contre-projet à l’initiative populaire pour le remboursement des soins dentaires, accompagné d’un projet de loi sur la santé buccodentaire. Fait plutôt rare, la majorité de droite du Grand Conseil s’est permis d’enterrer le contre-projet du chef du département. Ce dernier s’est donc rallié à l’initiative populaire que les Vaudois ont fini par balayer en 2017. Échec sur toute la ligne.

T comme Tonnerre de Brest

Cette expression est associée à une mémorable gueulante de Maillard devant le congrès socialiste, en janvier 2016. L’aile gauche du parti était dubitative face au paquet fiscal concocté par le Conseil d’État (RIE III VD). PYM «explique» alors aux camarades les avancées sociales qu’il a négociées. Après cet épisode, plus grand monde dans le parti n’osera moufter sur le sujet. Deux mois plus tard, les Vaudois acceptent à 87,12% le RIE III cantonale.

U comme UEFA

Pierre-Yves Maillard est un vrai amateur de foot. Il l’a pratiqué à un niveau modeste au FC Ouchy, puis au FC Porsel. On peut aussi le croiser dans les tribunes venteuses de la Pontaise. Mais il ne crache pas sur des clubs européens plus huppés. Dans son bouquin de conversation avec Thierry Meyer, il raconte qu’il a su être strict pour préserver sa vie de famille: «À tel point que moi, le fan de foot, j’ai même refusé toutes les invitations à aller voir des finales de la Ligue des champions que l’UEFA nous propose.» Apparemment, les membres du Conseil d’État se font régulièrement inviter à l’étranger par l’UEFA.

V comme Voyage

Au singulier. En quinze ans au Conseil d’État, il n’a fait qu’un seul voyage, comme il l’a confié encore récemment à «Lausanne Cités». Tous ses collègues du gouvernement ne peuvent pas en dire autant. En avril 2018, il a emmené une délégation vaudoise dans la province chinoise de Jiangsu, avec laquelle le Canton a signé un accord de collaboration dans le domaine de la santé.

W comme Welsch

En 2011, il se porte candidat au Conseil fédéral. Le Wel­sch souffre d’un déficit de notoriété outre-Sarine face au Fribourgeois Alain Berset, qui siège sous la Coupole fédérale depuis 2003. Mais cette campagne fédérale lui sert de rampe de lancement pour les élections cantonales vaudoises au printemps 2012, où la gauche se voit confirmer sa majorité à l’Exécutif.

X comme Xi Jinping

En tant que président du Conseil d’État, Pierre-Yves Maillard a accueilli, sur le quai de la gare de Lutry, le président chinois Xi Jinping, lors de sa visite en 2017. Le côté protocolaire de la fonction présidentielle n’a jamais été sa tasse de thé. Mais le «Lider Maximo» du PSV a quand même fait l’effort de mettre une cravate pour serrer la main de l’un des successeurs du Grand Timonier.

Y comme Yeux

Il faut reconnaître que l’on a séché sur cette lettre. On notera simplement qu’il a les yeux bleus. Ce n’est pas très pertinent, surtout pour lui qui se dit daltonien.

Z comme Zisyadis

Pierre-Yves Maillard et le popiste Josef Zisyadis ont parfois été alliés. En 2007, le rose et le rouge font ticket commun pour le Conseil d’État. À l’occasion de cette élection, Maillard devient le premier conseiller d’État socialiste de l’histoire vaudoise à être élu au premier tour. Il le sera à nouveau en 2012 et 2017. (24 heures)