Pistage hors normes pour arrêter un cambrioleur

«En 20 ans de brigade, je n’ai jamais vu un pistage pareil. Ce chien a remonté une piste sur près d’un kilomètre, puis a clairement marqué un véhicule sur un parking comble et avec beaucoup d’activité humaine». Chef de la brigade canine de la Police cantonale vaudoise, l’adjudant Christophe Ehinger est habitué à l'efficacité et aux succès des seize conducteurs de chiens de sa brigade et aux performances de leurs «équipiers à quatre pattes». Mais celles de Skull l’impressionnent tout particulièrement.

«Il nous avait déjà surpris durant sa période d’apprentissage. Lors d’une recherche où nous avions perdu la trace d’un suspect, c’est lui qui a permis de le retrouver en aboyant fort à l’intérieur de la voiture quand nous sommes passés à côté d’un buisson. Ce chien fonctionne vraiment à l’instinct.» Assis à côté de son maître que nous appellerons simplement l’appointé Jimmy, le berger allemand de 4 ans écoute attentivement, comme s’il savait que l’on parle de lui. «Par contre, pour lui, tout cela n’est qu’un jeu», fait remarquer le jeune policier, très fier de l’exploit de son binôme.

L’affaire résolue de manière spectaculaire par Skull s’est déroulée le mercredi 14 novembre dernier. Vers 18h30, un habitant de Sullens a averti la police qu’il venait de mettre en fuite un cambrioleur. Neuf patrouilles se sont immédiatement rendues sur place, dont l’appointé Jimmy et Skull. A l’extérieur de la maison, dans l’herbe mouillée, le chien a rapidement retrouvé des bijoux abandonné par le cambrioleur. Il est ensuite parti sur une piste quittant le village et passant à côté du cimetière, avant de descendre vers la route cantonale. En bordure de cette dernière Skull s’est arrêté, puis a escaladé un talus, au haut duquel les policiers ont trouvé d’autres bijoux. Il est ensuite reparti en direction du parking d’échange situé à proximité de l’entrée d’autoroute.

A cette heure-là, l’activité sur le parking était très intense. Mais après quelques instants d’hésitation, Skull a filé en direction d’une voiture précise. Après en avoir fait quelques fois le tour, il s’est arrêté à la hauteur du coffre et a marqué le lieu en aboyant, comme on le lui a appris. «A cet instant, j’ai averti les collègues des autres patrouilles pour qu’ils interviennent», explique l’appointé Jimmy.

La voiture semblait vide, mais face à l’insistance de Skull, les policiers sont restés à proximité. Au bout de quelques minutes, de la buée est apparue sur les vitres. Les gendarmes ont alors lancé des injonctions, qui ont fini par faire sortir quelqu’un de sous la banquette. Un ressortissant lituanien âgé de 36 ans, qui a été déféré devant le procureur et incarcéré pour les besoins de l’enquête.

Pour l’appointé Jimmy, ce nouveau succès avec Skull a une saveur toute particulière. «Etre conducteur de chien était pour moi un rêve d’enfant. J’ai grandi à la campagne en regardant la brigade canine s’entraîner dans le pré en face de chez moi. Ensuite, j’ai toujours eu des chiens, mais Skull est le premier avec qui je travaille. C’est un très gros investissement, mais aussi un pur bonheur. C’est un collègue comme un autre à la différence que quand parfois on s’engueule au travail, on rentre ensemble à la maison après. (24 heures)