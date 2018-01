Pluies diluviennes et débordements en série

Les conditions météorologiques déplorables de ces derniers jours ont provoqué des crues très importantes un peu partout dans le canton. Dans la journée de jeudi, plusieurs rivières sont sorties de leur lit. Les inondations se sont déployées à une ampleur rarement vue par les professionnels, lesquels sont restés en alerte durant toute la journée pour contenir et résorber les débordements. «Nous avons été surpris par la vitesse exceptionnelle des crues», souligne Frédéric Perey, remplaçant du commandant des sapeurs-pompiers du Service de défense incendie et de secours (SDIS) Nyon-Dôle.

Paléo les pieds dans l’eau

Les intempéries ont été particulièrement violentes dans le district de Nyon, provoquant plusieurs inondations simultanément. Une des plus grosses crues a eu lieu sur la plaine de l’Asse, sur les hauts de Nyon. Les flots ont débordé au niveau du bar des musiciens et de l’entrée du site de Paléo. «Durant la matinée, il y a eu jusqu’à un mètre d’eau à l’extérieur. En l’espace de vingt minutes, tout était inondé. Heureusement, nous avons pu intervenir assez rapidement pour protéger les installations électriques et l’intérieur des bâtiments concernés», précise Frédéric Perey.

Des moyens de pompage lourds ainsi que des barrages gonflables ont rapidement été déployés. Des sacs de sable ont également été posés préventivement le long du Boiron. En tout, plus de cinquante interventions ont été effectuées dans tous le district dès le début de la matinée, quand les crues étaient les plus fortes. «Celles-ci ont été causées par le cumul des pluies tombées ces derniers jours, qui ont surchargé les champs et l’ensemble des cours d’eau», informe Frédéric Perey.

Une impressionnante inondation a aussi eu lieu au Pont-Farbel, entre Prangins et Gland. Un torrent a submergé le petit barrage construit sur la Serine, inondant les rives sur plus d’un kilomètre. «Ce genre de crue arrive une fois par siècle», commente Jean Sommer, municipal de Vich en charge des eaux. Les résidents de la zone industrielle sise juste à côté se sont démenés pour sauver ce que l’eau menaçait. Antoine Vaccaro, propriétaire d’un studio de musique, a pu récupérer in extremis les instruments qui y sont stockés. «On a eu de la veine d’arriver assez tôt sur place pour éviter que l’eau ne s’infiltre», note-t-il. soulagé. La Carrosserie de Vich n’a pas eu la même chance, mais aucun dégât grave n’a été relevé par ses employés.

Fuite d’hydrocarbures

Dans le Nord vaudois, les trombes d’eau ont provoqué jeudi matin l’inondation du sous-sol de la grande salle de Rances et la fuite de plusieurs centaines de litres d’hydrocarbures. «Les intempéries de ces derniers jours ont entraîné un ruissellement et l’eau est montée jusqu’à deux mètres environ sur une surface de 100 mètres carrés, submergeant les citernes à mazout, relate le capitaine Pascal Livet, officier défense hydrocarbures du SDIS Nord vaudois. Au moins une citerne a été renversée, mais nous ne pouvons pas encore quantifier le nombre de litres qui se sont écoulés dans le sol.»

Afin de contenir les hydrocarbures, les services de secours ont dû mettre en place trois barrages sur le Mujon, jusqu’à son embouchure à Yverdon. «La pollution ne constitue pas un danger pour la faune et la flore, car les pluies ont entraîné une grande dilution et nous avons pu récupérer une bonne partie du mazout», souligne Pascal Livet. Jeudi en début de soirée, toute l’eau n’avait pas encore pu être pompée et décontaminée.

Rester prudent

La pluie a aussi joué les trouble-fêtes à l’Est du canton et dans le Chablais valaisan. Gonflés par les précipitations et la fonte accélérée de la neige, plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit dans les communes d’Ormont-Dessus et Ormont-Dessous. Les interventions se sont également multipliées tout au long de la journée au Pays-d’Enhaut. «La Sarine est sortie de son lit après Rossinière, ainsi que plusieurs ruisseaux, notamment aux Granges (commune de Château-d’Œx), indique Mary-Josée Rossier, municipale en charge de la sécurité à Château-d’Œx. Le danger reste élevé mais chacun est à son poste et la situation est sous contrôle.»

Les pompiers et la Protection civile ont également été à pied d’œuvre de manière préventive sur la Riviera vaudoise, à Aigle, aux abords de la Grande-Eau, le long de l’Orbe et de la Broye. Aujourd’hui, le gros des intempéries semble passé. La police cantonale recommande cependant aux promeneurs «d’éviter les déplacements en forêt ou le long des cours d’eau». Les régions de Saint-Cergue et de la vallée de Joux restent encore classées en catégorie rouge par Météo Suisse. Un retour à la normale généralisé est prévu à partir de samedi. (24 heures)