Plus aucun mort du Covid-19 dans le canton

«C’est un moment qu’on attendait. Cela ne veut pas dire que l’épidémie ne circule plus, mais nous pouvons désormais aborder l’avenir avec un certain calme.» Karim Boubaker est le médecin cantonal vaudois. Son message du jour se veut réjouissant, «même s’il peut paraître inopportun de se réjouir en ces temps de crise». Depuis mardi, aucun nouveau cas de contamination n’a été officiellement enregistré dans le canton. Mieux: depuis deux jours, personne n’est mort du Covid-19.

Actuellement, ce sont quelque 500 personnes qui se font tester par jour dans le canton de Vaud, spontanément, auprès de leur médecin traitant ou dans un centre de dépistage. Depuis mardi, donc, plus aucun cas enregistré positif. Karim Boubaker: «Il y a sûrement toujours de nouveaux cas dans la population, des gens tombent encore malades, mais désormais hors de nos statistiques.» Cela ne va pas empêcher les autorités sanitaires de renforcer la gestion des contacts dès lundi 11 mai prochain, date du début du déconfinement. Ainsi, la propagation du virus ne se fera plus seulement parmi la famille proche des malades, mais aussi auprès de toutes les personnes qui seront entrées en contact avec eux, à moins de 2 mètres et pendant plus de quinze minutes. Rappelons qu’au plus fort de la crise, soit pendant la seconde partie du mois de mars, 1200 tests étaient effectués par jour et 30%, soit entre 300 et 400 personnes, étaient déclarées positives au Covid-19 quotidiennement.

Depuis deux jours aussi, Vaud ne déplore plus aucun décès lié au coronavirus. Le premier avait été déclaré au CHUV le 5 mars. Il s’agissait d’une femme de 72 ans, la toute première victime en Suisse par ailleurs. «Jusqu’au 4 mai, nous avions des décès tous les jours», précise le médecin cantonal. À ce jour, le Covid-19 a fait 388 morts cumulés.

«Ces résultats représentent un message encourageant et positif. Et je tiens à y associer les Vaudois, qui ont respecté les directives sanitaires et les mesures barrière: respecter la distance sociale, se laver les mains… Cela a grandement contribué à l’aplatissement de la courbe de contamination», ajoute Karim Boubaker. Une application rigoureuse qui a permis au système de santé de tenir le coup. Malgré le déconfinement qui commence le 11 mai, pour le médecin cantonal vaudois il ne faut surtout rien relâcher. «Tout ne recommence pas comme avant lundi.»