Plus d’accidents, moins de morts sur les routes

Le chiffre doit être pondéré par le nombre de véhicules en circulation (+16,1% en dix ans) et la population résidente (+13,8% en dix ans). Pour autant, la hausse en 2019 des accidents sur les routes vaudoises (+5% par rapport à 2018) va inspirer la politique de prévention et de répression des autorités. Avec une satisfaction de taille: le nombre de cas létaux a diminué, bien que celui d’accidents avec victime augmente.

L’an passé, ce sont ainsi 18personnes au total qui sont décédées sur les routes vaudoises, soit sept de moins qu’en 2018. Il s’agit du chiffre le plus bas jamais enregistré sur Vaud. Parmi les accidents mortels, deux concernent des piétons, deux des cyclistes, trois des motards, neuf des automobilistes et deux d’autres usagers.

Alcool et vitesse

Les principales causes d’accident dans le canton restent l’inattention ou la distraction, l’influence de l’alcool et la vitesse inadaptée. Bien que l’inattention ou la distraction représentent la première cause des accidents en général, la police précise que les premières causes identifiées des accidents mortels sont l’influence de l’alcool et la vitesse inadaptée.

«Éducation, prévention, répression». Selon la conseillère d’État Béatrice Métraux, ces trois piliers indissociables en matière de sécurité routière doivent continuer à déployer leurs effets, malgré la diminution du nombre de cas mortels. «Il est essentiel de continuer à sensibiliser tous les usagers de la route aux risques qu’ils prennent et font prendre aux autres, en particulier les plus vulnérables: piétons, cyclistes et motards.»

Ces constats inspirent la prévention routière de l’année en cours. L’accent sera ainsi mis sur la sécurité des piétons et des cyclistes ainsi que sur l’importance pour les motocyclistes d’adapter leur conduite aux conditions de la route et à leur capacité de pilotage.

Radars harmonisés

Pour sa part, le commandant de la police cantonale, Jacques Antenen, appelle de ses vœux une harmonisation des contrôles radars dans le canton et une prise en charge plus agressive des usagers provoquant des nuisances sonores inutiles sur le réseau routier.