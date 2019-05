Plus d'un millier d’opposants à la fermeture du guichet de gare

«Le soutien de la population dépasse toutes nos attentes», se réjouit Nicolas Büchler, conseiller communal et président des Intérêts de Glion. L’association a lancé à la mi-mars une pétition contre la fermeture, programmée au 31 août prochain, du guichet de la gare qui abrite aussi un office postal. Le résultat est éloquent: 1129 signatures ont été récoltées, soit presque deux fois plus que la population du village (659 habitants).

«Outre les villageois, de Glion mais aussi de Caux, de nombreux visiteurs l’ont signée, précise Nicolas Büchler. Ce qui démontre le rôle précieux de notre bureau de gare en ce qui concerne les informations touristiques.» De nombreux élus montreusiens figurent encore parmi les signataires. Et la Ville a été appelée à agir.

«Nous avons mis sur pied une séance de discussion avec les représentants des Municipalités de Montreux et de Veytaux, de la Promotion économique de la Riviera et de Montreux-Vevey Tourisme, explique Jérôme Gachet, porte-parole de la Compagnie ferroviaire MOB. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise.»

Selon le MOB, le nombre de billets de train vendus à Glion ne justifie plus de laisser le guichet en activité. Les recettes y sont en baisse depuis dix ans, avec une diminution de 25% entre 2017 et 2018. «Le guichet de la gare, départ historique de la ligne Montreux-Naye, regroupe plusieurs missions essentielles au bon fonctionnement et à la convivialité de notre village niché dans une région touristique, réagit Nicolas Büchler. Et l’office postal qu’il abrite rend de précieux services aux habitants, notamment aux personnes âgées.»

«Nous sommes ouverts à une discussion avec l’Association des intérêts de Glion, conclut Jérôme Gachet. Nous sommes d’ailleurs prêts à remettre les locaux de la gare en location aux personnes intéressées.» (24 Heures)