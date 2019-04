Plus qu'un seul enfant Rom à l'école

Les Roms présents à Lausanne, avant et après l’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud le 1er novembre dernier, le sont souvent en famille. Selon Anne-Catherine Reymond, président du mouvement chrétien oecuménique Sant’Egidio, ils seraient les victimes collatérales de cette interdiction.

“Dans la région lausannoise, de 2014 à 2018, dix-huit enfants ont pu être scolarisés dans le cadre de notre programme “Droit à l’école, Droit à un avenir”. Au 2 novembre, seul un enfant a poursuivi sa scolarité.” Durant les cinq derniers mois, les familles Roms ont déménagé plusieurs fois. La plupart d’entre elles ont opté pour la France.

“A notre connaissance, aucun enfant n’a pu y être scolarisé. Idem pour les familles ayant opté pour l’Allemagne ou la Roumanie. Les enfants ne vont plus à l’école”, regrette Anne-Catherine Reymond. Et pour ceux qui ont choisi de rester à Lausanne, les conditions de vie se sont dégradées. “Il est plus difficile de réunir l’argent nécessaire à se nourrir et à payer une place dans un abri de nuit. Cette précarité est une entrave majeure à la scolarisation.”

Sant’Egidio dit désormais se contenter d’offrir un appui scolaire aux enfants Roms encore présents à Lausanne et dans les environs. Le mouvement demande aux autorités un soutien aux familles Roms qui scolarisent leurs enfants. “Ce serait un progrès indéniable”. (24 heures)