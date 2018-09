Plus que deux ans pour la recherche de gaz naturel dans le Canton

Dans deux ans, la société Petrosvibri devra arrêter ses recherches dans le cadre de son projet de forage à Noville. À moins qu’elle ne recommence une procédure pour obtenir un permis. Comme l’annonce la Feuille des avis officiels (FAO), la conseillère d’État libérale-radicale Jacqueline de Quattro a en effet accordé le «renouvellement du permis de recherche en surface d’hydrocarbures» pour une durée de deux ans. Légalement, c’est le dernier renouvellement possible, alors que le permis avait été accordé en 2006, en espérant trouver du gaz naturel.

«Consolider» les informations

Doit-on s’attendre à ce que les activités reprennent sur le site de Noville? Non, selon Petrosvibri. «Il n’y a aucune activité sur le terrain depuis le forage de 2010», explique René Bautz, directeur administratif de Gaznat.

Le but est de savoir précisément le volume de gaz naturel piégé dans le sous-sol. Il s’agira de «consolider» les informations acquises lors des forages, d’évaluer la qualité du gaz exploitable et étudier les méthodes de récupération éventuelle du gaz.

«Seuls des travaux d’analyses des données existantes ont été poursuivis ces dernières années, ajoute René Bautz. Il n’y a pas de forage prévu, mais l’utilisation du puits existant pour compléter nos investigations.»

À la tête de la Direction générale de l’environnement de l’État de Vaud, Cornelis Neet a une interprétation peut-être plus nuancée du renouvellement de ce permis. «En aucun cas le renouvellement de ce permis ne permet de poursuivre les recherches dans le forage exécuté entre 2010 et 2011», précise-t-il. Selon lui, ce permis permet aussi à Petrosvibri de «maintenir l’exclusivité territoriale obtenue en 2006», en plus de procéder à la réinterprétation des résultats précédents.

Recours en vue?

Ce renouvellement tombe alors que le parlement doit bientôt discuter des forages dans le Canton de Vaud. Il se penchera en effet dans les semaines qui viennent sur l’initiative des Verts pour interdire tous les forages et sur le contre-projet du Conseil d’État, baptisé «loi sur les ressources naturelles du sous-sol» (LNRSS). «Nous nous réservons le droit de faire recours contre ce renouvellement», explique Alberto Mocchi, le président des Verts vaudois. «Nous sommes très étonnés qu’il ait été octroyé comme si de rien n’était, alors que même le contre-projet interdirait la technique fracturation hydraulique, telle qu’imaginée pour Noville.» (24 heures)