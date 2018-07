«Plus tu courbes, plus tu as du mal à revenir»

Il est en retard au rendez-vous et s’en excuse platement, plusieurs fois. T-shirt blanc, jeans noirs, lunettes de soleil, Valentin* affiche 19 printemps. Petit gars aux traits fins et à l’esprit vif, qui fait preuve de la maturité de ceux ayant dû grandir trop vite. Avec du recul, il accepte de témoigner sur cette période où il a commencé à déserter les salles de classe. Mais anonymement car il se méfie toujours du regard des autres. En face de nous, il revient à l’âge de 12 ans, au moment où cela a débuté. «J’ai loupé un jour, une semaine, puis j’ai commencé à être absent plus régulièrement. Je trouvais des excuses, je ne me sentais pas bien, j’étais fatigué.»

Au sein de l’école obligatoire, surtout au niveau du secondaire, les cas d’absentéisme sont toujours plus fréquents. Le nombre de contraventions à la loi sur l’école obligatoire enregistrées par les préfectures étant passé au niveau cantonal de 322 en 2014 à 516 en 2017. Un nombre qui inclut les vacances prolongées et tous les types d’absentéisme. «On peut en distinguer quatre, remarque Raphaël Gerber, chef du Service lausannois de psychologie scolaire. Soit l’élève a «mieux à faire ailleurs», soit il s’agit d’un comportement oppositionnel au système ou à ses parents, d’un évitement anxieux avec une crainte d’aller à l’école, liée par exemple aux relations sociales, ou, dans les cas extrêmes, d’une impossibilité à aller en classe, notamment en raison de harcèlement ou de phobie scolaire.»

Un cercle vicieux

Ayant une situation familiale «compliquée», Valentin pense avec du recul qu’il avait besoin «de montrer que ça n’allait pas». Et d’ajouter: «On est fragile à cet âge-là. Mais j’étais bien intégré, j’avais des amis, et l’établissement que je fréquentais ne représentait pas un environnement hostile. Plusieurs fois, j’ai pris le chemin de l’école et j’ai tourné les talons au dernier moment. Je rentrais à la maison, je regardais la télé ou j’allais au skatepark. Je me sentais coupable, donc je n’osais pas sortir dans mon quartier. Plus tu courbes, plus tu as du mal à revenir, ça devient un cercle vicieux. En plus on sait que, si on revient, il y aura énormément de choses à rattraper, ça met beaucoup de pression.»

Plusieurs préfets jugent préoccupante la hausse générale de l’absentéisme, avec des situations plus graves que par le passé. «En 2017, nous avons eu neuf cas. Cette année, nous sommes déjà à neuf. Cela peut paraître peu, mais il faut savoir que ce sont les cas les plus difficiles qui sont dénoncés, car un gros travail est effectué en amont par les établissements scolaires, relève Chantal Turin, préfète du district de Nyon. Une majorité des élèves auxquels nous avons été confrontés affichent au minimum 100 périodes d’absence, c’est difficile de raccrocher après ça.»

«J’ai loupé environ 80% de ma 8e année avant que les choses bougent»

Il n’existe en effet pas de limite à partir de laquelle un cas d’absentéisme est dénoncé au préfet. C’est aux directeurs d’apprécier si une dénonciation, qui implique une amende pour les parents, est nécessaire. «On le fait quand visiblement il y a une responsabilité parentale ou lorsque l’élève mérite un coup de semonce d’une autre autorité. Lorsque c’est lié à des questions d’ordre thérapeutique et que les parents n’arrivent plus du tout à gérer la situation, on procède plutôt par un signalement au Service de protection de la jeunesse (SPJ)», précise Philippe Nicollier, président de la Conférence régionale des directeurs de Lausanne au niveau du secondaire et à la tête de l’établissement de Villamont.

Un signalement au SPJ, c’est ce qui s’est passé pour Valentin après de nombreux entretiens avec la direction. «C’est ma mère qui a entrepris la démarche, et cela a pris beaucoup de temps. J’ai loupé environ 80% de ma 8e année avant que les choses bougent.» La procédure d’évaluation du SPJ peut en effet prendre plusieurs mois. Même si ce dernier précise qu’en cas de danger avéré pour les enfants concernés, au sens de la loi sur la protection des mineurs, il intervient immédiatement.

«Je cherchais juste à être compris, entouré, et je me sentais rejeté, alors que j'avais l'impression de n'avoir rien fait de mal»

En attente d’une place dans un internat, Valentin est pris en charge au printemps 2011 par le Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants de Lausanne. S’ensuivra un passage dans un foyer d’urgence et au CHUV, essentiellement en pédiatrie. Une période rythmée par des fugues et des idées sombres. «On m’a placé à l’hôpital avec des gens malades et je n’avais pas envie d’être là. Je cherchais juste à être compris, entouré, et je me sentais rejeté alors que j’avais l’impression de n’avoir rien fait de mal. C’est à ce moment que j’ai commencé à perdre mon insouciance. Cela peut être bien d’intervenir, mais il faut faire attention à la manière dont on le fait. Toutes ces mesures, ça m’a créé encore plus de problèmes.» Valentin obtient une place dans un internat d’éducation spécialisée à l’été 2011. «Je suis retourné à l’école. En une semaine, je me suis senti comme un enfant normal, c’est ce que je voulais au fond de moi.» Malgré de nouvelles périodes d’absence, il a obtenu son certificat. «J’en garde un très bon souvenir, j’étais léger, content, je me sentais fier.»

Un cadre «exigeant»

Selon une éducatrice de l’internat fréquenté par Valentin, l’école se veut inclusive, mais ses moyens sont parfois insuffisants pour épauler les élèves à besoins particuliers. «L’école a une part de responsabilité dans le décrochage de certains élèves. Car ils ont des besoins particuliers, ils rament, se sentent mauvais et finissent par s’exclure.» Dès lors, comment mieux agir en amont? Selon Raphaël Gerber, «il faut que le climat de l’établissement scolaire soit suffisamment sûr, que l’élève s’y sente bien, écouté.

D’ailleurs, c’est aujourd’hui une volonté générale de mettre l’accent sur ces questions.» Car, d’après le chef du Service lausannois de psychologie scolaire, l’absentéisme a des causes multiples, mais essentiellement sociétales . «La loi scolaire vaudoise est plutôt élitiste, avec un cadre général exigeant par rapport à d’autres cantons. Cela, couplé aux attentes démesurées qu’ont désormais de nombreux parents vis-à-vis de leurs enfants, peut créer un contexte difficile.» (24 heures)