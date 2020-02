Pompiers prêts pour les voitures 100% électriques

L’hydrogène brûle de manière invisible

Deux systèmes L’électrification des véhicules n’est pas la seule piste pour réduire les émissions de C02. L'hydrogène, dont la combustion ne produit que de l’eau, a aussi le vent en poupe («24heures» de samedi). «Pour nous, la particularité de ces véhicules est qu’ils cumulent deux systèmes: un gaz plus des batteries électriques», explique Patrick Eichelberger, référent secours routiers des sapeurs-pompiers lausannois.



Deux lances Le mode d’intervention est toutefois toujours le même. «Depuis l’arrivée des véhicules hybrides, nous utilisons deux lances: une pour éteindre l’incendie du véhicule et une autre qui se concentre sur la source d’énergie: batterie ou bonbonne.» L’hydrogène présente toutefois une particularité ne simplifiant pas le travail: quand il brûle, ses flammes sont invisibles. Cela oblige les hommes du feu à s’équiper de caméras thermiques. Le spécialiste en profite pour rappeler qu’en principe les véhicules à gaz n’explosent pas. «Ils sont équipés de torchères laissant échapper et brûlant le gaz en cas de surchauffe des réservoirs.» En revanche, les flammes de ces torchères peuvent dépasser 10 m de long. Les véhicules à gaz imposent donc aux pompiers de respecter des périmètres de sécurité de 50 m pour parquer leurs véhicules.