Ada Marra, quel est votre sentiment ?

D'abord, je félicite les vainqueurs du jour que sont Olivier Français et Adèle Thorens. Olivier Français qui a fait une remontade qui me laisse sans voix. L'UDC s'est vraiment mobilisée en masse, on peut vraiment tirer aussi ça comme leçon.

Avec Adèle Thorens, on a fait vraiment une belle campagne. Je n'ai pas de regret sur la candidature. Je pense qu'en cette année féministe, il fallait cette double candidature féminine et écologiste. Le premier tour l'avait montré, puisqu'on a fait un excellent score. Mais voilà, il y a une mobilisation et la droite du canton, elle est là.

Vous a avez le sentiment qu'il vous a manqué quelque chose ou que c'était Adèle Thorens qui avait quelque chose en plus?

Je crois que le score entre elle et moi se tient, il était prévu. Il n'y a pas eu de biffage, c'était compact. Il y a vraiment une mobilisation à droite qui a fait remonter Olivier Français. Encore mieux qu'il y a quatre ans, alors qu'il avait plus d'écart avec nous au premier tour.

Y a-t-il eu un effet de balancier, une volonté de rééquilibrage après le premier tour ?

Il y a eu un réveil de la droite. Je pense qu'il y a aussi le côté femmes. Pour certains, deux femmes, c'était trop. Et peut-être qu'on a un petit peu oublié ces dernières années que la droite existe dans ce canton. Mais il est là et ils l'ont démontré aujourd'hui. Ça fait partie du paysage socio politique du canton de Vaud.

Le PLR, est-il redevable aujourd'hui à l'UDC et quel impact cette dette aura-t-elle ces prochaines années ?

Pour moi, ce qui compte et ce que je continuerai à faire au Conseil national pendant les quatre ans à venir, c’est de défendre des dossiers extrêmement importants que sont l'AVS, la santé et évidemment l'écologie. Monsieur Olivier Français, dans sa campagne, s'est présenté comme un centriste tout en garantissant les voix de l'UDC, notamment sur les questions migratoires. Eh bien, j'espère qu'il n'est pas que centriste sur la question des transports. Il faudra faire des compromis sur ces autres questions qui sont extrêmement importantes.

Votre envie de siéger au National, elle est intacte?

Evidemment qu'elle est intacte ! Moi, je me bats pour les gens. Ce sera au Conseil national et pas aux Etats. Voilà, je prends acte. Je salue et remercie aussi les électeurs et électrices qui m'ont fait confiance au premier, au deuxième tour.

Et l'alliance Verte - PS, elle est intacte ?

Ce n'est pas l'alliance qui change ou qui ne change pas! Mais il y a un nouvel élément, c'est effectivement la force des Verts dans le Canton. Elle est évidente. Cet élément doit être pris en compte. Je crois que l'alliance rose-verte, puisqu'il n'y a pas eu de biffage, est encore là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de gauche qui passe. Ce qui change, c'est que l'élément de gauche c'est les Verts, avant le PS. Je répète pour moi ce qui compte maintenant c’est de porter des sujets comme l'AVS, la santé.

Vous allez faire en sorte qu'on n'oublie pas ces thèmes au profit de l'écologie ?

C'est vrai que désormais ils sont moins représentés par ce canton aux États, alors que nous sommes un modèle en la matière.

Il n'y a pas eu de place pour ces thèmes durant la campagne ?

Ce n'est pas à vous, les médias, que je vais l'apprendre. C'est une évidence. Mais au delà de ça, aujourd'hui, la droite s'est mobilisée dans ce canton alors qu'on a cru qu'elle était affaiblie. Mais non, elle est là.