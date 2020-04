Pour sa pérennité, Paléo veut être interdit en 2020

La liste s’allonge de jour en jour. Après les carnavals, le salon des vins Divinum, le Cully Jazz, la Fête cantonale des sapeurs-pompiers, les championnats du monde de hockey sur glace et même Graines de foot, il ne reste plus que les gros rendez-vous de l’été qui semblaient tenir le coup, eux qui ne parlent pas d’annulation, mais reportent tout au plus leurs conférences de presse et l’ouverture de la billetterie qui bat normalement son plein à cette période.

Mais l’annonce mardi du retrait pur et simple des quatre girons des Jeunesses vaudoises – alors que le dernier doit se tenir seulement à la fin août – pose clairement la question du maintien des grands festivals de l’été, derniers à se tenir debout sur un ring dont tout le monde ressort K.-O. «Nous avons estimé qu’il était temps de prendre nos responsabilités en prenant une position claire», tonne le président de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC). «Nos fêtes rassemblent jusqu’à 10'000 personnes en une seule soirée et mêlent toutes les générations, à commencer par les anciens, soit les personnes à risque. Nous ne nous voyons pas les réunir et prendre le risque de relancer l’épidémie.»

Enjeu européen

Si les jeunes font un tel raisonnement, comme le Festival Pully-Québec qui s’est aussi résigné mardi, ne vaut-il pas également aux deux extrémités du canton que sont Nyon et Montreux, dont les «raouts» brassent – en gros – les mêmes tranches d’âge? «On peut se poser la question, évidemment, mais la donne est tout de même plus complexe que pour une fête de Jeunesse», argumente Daniel Rossellat, le patron du Paléo, qui passe ses journées au téléphone avec… Mathieu Jaton, son homologue du Montreux Jazz Festival. «Il faut comprendre que nous traitons avec des artistes du monde entier, dont certains – comme les Américains – ne voient pas la situation avec le même regard que nous à ce stade. Nous sommes également liés avec d’autres festivals européens car une annulation annoncée prématurément peut mettre en péril une tournée entière.»

Si Mathieu Jaton estime «prématuré de tirer des conclusions définitives avant la décision fédérale», Daniel Rossellat et ses équipes planchent activement sur deux scénarios. «Il y a celui du maintien, dont les chances diminuent de jour en jour, et l’alternative, qui est de copier-coller la programmation de cet été pour la reporter en 2021. Aujourd’hui, tout reste ouvert.» À la voix de celui qui est aussi syndic de Nyon, on comprend toutefois qu’il y a comme un malaise. «La réalité, c’est que les festivals suisses – mais plus largement européens – et les organisateurs de spectacles attendent de leurs gouvernements respectifs une interdiction pour cet été, car les enjeux économiques sont énormes.»

En clair, les organisateurs de nombreux rassemblements souhaitent leur annulation, mais ils se serrent les coudes jusqu’aux annonces prévues en France et en Suisse les 15 et 17 avril, afin de passer la patate chaude aux dirigeants politiques. «Si un gouvernement interdit un festival, cela devient un cas de force majeure et les contrats avec les artistes deviennent caducs. Dans le cas contraire, toutes les prestations restent dues et cela peut ruiner un événement», explique Daniel Rossellat.

Le Canton appelé à l’aide

Disposant de quelques réserves, Paléo ne craint pas pour sa survie en cas d’«été blanc» plus que probable, mais il a tout de même adressé une lettre au Conseil d’État, que le responsable de l’Économie, Philippe Leuba, vient de décacheter. «Nous avons effectivement été sollicités par Nyon et Montreux et leur demande sera traitée ce mercredi. Il s’agit de définir les modalités pour leur venir en aide, dans le cadre du paquet culture promis par le Conseil fédéral. Je ne suis pas Mme Soleil, mais on peut imaginer que la tenue d’un événement majeur au début de l’été paraît compromise et une intervention de l’État, c’est un libéral qui vous le dit, me semble justifiée dans un cas de figure aussi exceptionnel.»

Selon Daniel Rossellat, le manque à gagner qui découlerait d’un report serait de 5 millions de francs environ. «Nous nous sommes préparés aux orages, à la pluie et à la foudre, mais pas à une pandémie! Renoncer (ndlr: pour la première fois de l’histoire du Paléo) serait un coup très dur, mais cela n’engagerait pas notre pronostic vital, à condition de bénéficier exceptionnellement des aides de l’État. De toute manière, aucun festival d’Europe ne pourra survivre à cette tempête sans l’intervention des autorités.»