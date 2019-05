Pourquoi Vaud prévoit-il ses revenus trop bas?

Il y a un mois, Pascal Broulis annonçait pour la 14e année consécutive que les comptes de l’État de Vaud bouclaient sur un excédent de revenus. Et que les rentrées d’argent étaient bien supérieures aux attentes en 2018: 10,3 milliards de francs au lieu de 9,5 milliards. L’écart de 827 millions, le gouvernement l’a utilisé presque en entier pour «des écritures de bouclement»: préfinancements, compensations, subventions, amortissements, etc. Et comme chaque année, le Contrôle cantonal des finances a recommandé jeudi au parlement d’approuver ces comptes.

Un tel écart entre le budget et les comptes n’est pas nouveau. Depuis 2005 et le retour de l’État dans les chiffres noirs, les rentrées d’argent non prévues atteignent 9,4 milliards, soit 674 millions par an en moyenne. Au lieu d’engranger 111,9 milliards sur cette période, l’État en a touché 121,3. L’écart est de 8,4%.

Éléments imprévisibles

Le gouvernement se défend de sous-estimer ses revenus pour brider le parlement lors du vote du budget. «Ces écarts s’expliquent par des éléments difficilement prévisibles», note Pascal Rattaz, chef du Service d’analyse et de gestion financière. «En 2018, plus de la moitié de l’écart est due à l’augmentation des recettes fiscales. Le reste représente la part cantonale à l’impôt fédéral direct et l’impôt anticipé. Nous ne sous-évaluons pas ces chiffres en préparant le budget. Ils sont chaque fois challengés.»

Certains y arrivent pourtant mieux que l’État lui-même pour prédire ses rentrées d’argent. La société américaine Standard & Poor’s (S&P), qui accorde la note AAA au Canton, établit aussi chaque année ses prévisions. Les calculs des spécialistes basés à Paris sont plus proches du résultat final que ceux de l’administration vaudoise: un écart de 3,8% en 2015, 5,4% en 2016 et 7,1% en 2017. L’analyse 2018 n’est pas encore publiée.

Nous cherchons à avoir une vision cash. L’État présente une comptabilité d’engagements

«Standard & Poor’s se base sur nos chiffres et les documents que nous leur présentons, mais les retravaille, ajoute Pascal Rattaz. Nous n’avons aucune influence sur ces analyses.» En fait, les méthodes sont différentes. S&P exclut une kyrielle d’éléments: écritures de bouclement, amortissements, provisions, éléments non monétaires, etc. «Nous cherchons une vision cash, une vision trésorerie, pour faciliter les comparaisons», note Christophe Doré, directeur associé chez S&P. «L’État de Vaud, comme les autres collectivités publiques, présente davantage une comptabilité d’engagements. Nous appliquons nos normes à toutes les collectivités et entreprises que nous notons, dans le monde entier.»

Christophe Doré parle d’«une certaine volatilité des recettes fiscales», due à l’implantation d’entreprises et de contribuables importants, et des revenus non fiscaux, comme les dividendes de la BNS. «Ces difficultés ne sont pas propres à l’État de Vaud.» Toutes les collectivités publiques n’ont pas de tels écarts. La Confédération a terminé sur un écart de 3,1% en 2018: des revenus de 73,5 milliards au lieu de 71,3. Lausanne est dans les mêmes eaux (0,5% en 2015, – 1,5% en 2016, 4,1% en 2017), sauf pour 2018 (–6,7%).

«Établir des prévisions pour une Ville peut être plus facile, notamment lorsque sa situation est moins volatile et ses bases fiscales plus stables», selon Christophe Doré. Une collectivité qui peine à prévoir ses revenus, comme le Canton de Vaud, mérite-t-elle tout de même un triple A? Oui, selon l’expert parisien. Il vante une «approche prudente» tenant compte de possibles retournements. «Dans notre jugement de la situation financière et dans la fixation de la note à long terme du Canton de Vaud, nous prenons notamment en compte cette prudence, sa prudence dans la gestion de sa dette, son cadre institutionnel et sa santé économique.»

Grand Conseil: Un début de doutes officiels

Les critiques du Grand Conseil sont encore feutrées à l’encontre des prévisions toujours inférieures à la réalité. Mais quelques interrogations émergent ici et là.

Ainsi la Commission de gestion tient-elle à se faire expliquer la méthode budgétaire, comme elle l’a écrit dans son rapport annuel publié il y a deux semaines.

Douterait-elle de la sincérité du budget? Lors de sa conférence de presse, les réponses étaient précédées de sourires gênés. «C’est une bonne question. Notre premier souci n’était pas la sincérité budgétaire, mais nous voulions avoir l’assurance que les conseillers d’État puissent intervenir dans tout le processus budgétaire de leur département», répond le socialiste Arnaud Bouverat.

En gros, la commission voulait être certaine que les grands chiffres ne se décident pas uniquement au Département des finances.

«Tous les conseillers d’État ont la possibilité d’intervenir, même si tous ne le font pas», conclut Arnaud Bouverat. (24 heures)