Pourquoi il faut se méfier des données

Les données OFS, calculées sur des passages aériens réguliers, sont une réponse à une tentative de mesure fine de l’utilisation du territoire, notamment sous les effets du développement durable. Des indicateurs aujourd’hui nuancés par les géographes qui ne les jugent «pas incontestables».

A lire aussi: Les dix chiffres à connaître sur le territoire vaudois

«Si je continue de recourir aux données, de former mes étudiants à leur usage et à leur communication, j’insiste désormais sur le fait qu’un bon usage interprétatif de ces statistiques nécessite de prendre connaissance de ce que ceux qui les vivent au quotidien «ressentent» de la qualité de leur environnement, de leur qualité de vie», note Christophe Mager, directeur adjoint de l’institut de géographie et durabilité de l’UNIL. Il plaide pour une approche tenant compte de la métrique et des émotions humaines pour déterminer si un paysage construit est durable ou non, trop ou insupportablement utilisé, etc.

En résumé: aller sur le terrain. «Les données sont des indicateurs, reprend Muriel Delabarre, du même institut. Les statistiques nous aident à révéler des morphologies urbaines et à renverser les modèles. Maintenant on veut des projets qui retournent la ville vers la ville: c’est retravailler sur des échelles de vies, des centralités, notamment en réfléchissant sur le «vide structurant».

Pour qu’un tissu soit durable, il lui faut des espaces de qualité.» Pas la fin du dégagement autour des bâtiments. «On a vu des habitats de faible densité avec des utilisations communes de l’espace», conclut Antonio Da Cunha. (24 heures)