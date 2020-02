Pourquoi les CFF doivent serrer leurs passagers

Se retrouver pressé comme une sardine dans une rame du Réseau express régional (RER) vaudois. La situation s’est présentée à plusieurs reprises, aux heures de pointe, notamment en janvier sur l’arc lémanique: le train circule dans une «composition réduite», annoncent les haut-parleurs. Cela signifie que les voyageurs de deux rames Stadler Flirt, habituellement reliées dans les moments de forte fréquentation, se serrent dans une seule unité.

«Les CFF réduisent les trains, sans doute pour des raisons d’économie», entend-on à gauche à droite. Ou alors, ce serait lié à l’introduction douloureuse – entre les grèves françaises et les normes techniques différentes de la France et de la Suisse – du Léman Express qui circule de Saint-Maurice à Annemasse.

Incidents techniques

La compagnie ferroviaire admet que plusieurs cas de trains régionaux en composition réduite aux heures de pointe se sont présentés, notamment en début d’année. Mais Alain Barbey, responsable CFF pour la Suisse romande, nie tout caractère systématique. Il invoque des incidents isolés, des «impondérables», en général d’origine technique: «Il vaut mieux circuler avec une composition réduite que de supprimer complètement le train. Selon notre expérience, les passagers préfèrent se rendre serrés à leur destination que de ne pas y aller du tout.»

L’«impondérable», c’est une des portes, très sollicitées sur ces trains, qui ne fonctionne plus. Les CFF admettent qu’en janvier quatre rames ont présenté des difficultés d’ouverture/fermeture et de WC. Mais ce peut encore être le système de jonction des deux unités, où les composants électroniques jouent un rôle important, qui ne fonctionne pas alors que l’horloge de l’horaire tourne implacablement: si la connexion ne peut pas se faire correctement, une rame isolée effectue le trajet.

Problèmes de maintenance

Le Syndicat du personnel des transports (SEV) pointe tout de même des insuffisances au niveau de la maintenance qui se déroule principalement dans les ateliers genevois des CFF. Elles toucheraient l’ensemble du matériel roulant, y compris celui des trains régionaux vaudois.

«Globalement, le parc du matériel roulant a augmenté de 15% alors que le personnel a légèrement diminué, de 0,5%. Le retard de la mise en fonction des rames Bombardier à deux étages, sur les grandes lignes, a un impact indirect: très sollicité, le matériel ancien a besoin de davantage d’entretien. Les employés ont donc moins de temps pour faire leur travail. À ce problème s’ajoutent les fluctuations au niveau du personnel. Il faut former les nouveaux engagés et cela prend du temps. Nous espérons du changement avec la nouvelle direction des CFF», détaille René Zürcher, secrétaire syndical.

Les CFF reconnaissent l’existence de difficultés dans les ateliers genevois: «Le Centre d’entretien de Genève a fait face au départ de plusieurs collaborateurs en 2017 et en 2018. Ils ont été progressivement remplacés et sont actuellement, à des stades divers, en formation. Selon le niveau de compétence, la formation peut prendre de six à douze mois, avant qu’un collaborateur puisse être à 100% autonome et efficace», explique Alain Barbey. D’autres mesures sont annoncées. Des voies de parking sont en cours d’aménagement à l’est de la gare de Lausanne. Elles favoriseront l’intervention d’unités mobiles pour les petites réparations.

Rames dans la fleur de l’âge

Au total, 23 rames Stadler Flirt roulent actuellement sur une grande partie du RER Vaud (Allaman-Villeneuve, Vallorbe-Villeneuve, Grandson-Lausanne, Allaman-Palézieux, Grandson-Palézieux via Lausanne). Elles sont entrées en service entre 2010 et 2011. Ces unités, qui peuvent embarquer plus de 500 passagers, souffrent-elles d’un début de vieillissement qui expliquerait les défaillances? Selon Alain Barbey, il s’agit d’une «bonne flotte»: «Ce n’est pas la flotte la plus récente mais 10 ans, ce n’est pas vieux. Nous amortissons sur 25 ans. C’est une flotte dans la fleur de l’âge. Les problèmes de jeunesse sont derrière et elle n’a pas encore les problèmes de vieillesse.» Le RER Vaud recevra quatorze nouveaux flirts en 2021, ce qui abaissera la moyenne d’âge de la flotte.