Pourquoi les piscines vaudoises ouvrent si tôt?

«Certaines années, il fait plus chaud et on peut nous reprocher d’ouvrir trop tard», analyse Odile Rochat, cheffe du Service Sports et manifestations à Nyon où la piscine ouvrira aussi le 4 mai. Comme à Renens et ailleurs dans la quasi-totalité des équipements vaudois, la date d’ouverture est fixe d’année en année. Ce qui permet d’assurer un emploi aux auxiliaires pour une période déterminée. Manque de chance, cette année, les 10° annoncés pour le week-end risquent de retenir les mordus de la natation en plein air.

Il n’empêche, les bassins ne seront pas vides pour autant. Le Chablais peut en témoigner, puisque la région est en avance concernant l'exploitation de ses bassins extérieurs. Monthey est ouvert depuis le 27 avril. Aigle a suivi le 1er mai. «Il y a eu une dizaine de clients le premier jour, assure la collaboratrice à l’accueil à Aigle. Un groupe de dames se donne aussi rendez-vous pour nager régulièrement le matin.» La caisse voit toutefois passer plus de monde que cette poignée de courageux. La plupart des sportifs qui se présentent viennent acheter leur abonnement de saison vendu à un prix préférentiel jusqu’au 18 mai.

«Il existe une réelle demande de la part d’une population qui apprécie plus que tout nager en extérieur»

A Nyon, l’équipement de Colovray accueillera des clients dès samedi matin, alors que l’entrée est gratuite pour l’occasion. «Les premiers clients arriveront très tôt et attendront devant la grille encore fermée», prédit Odile Rochat, cheffe du Service des sports. Tous ne piqueront cependant pas une tête dans le bassin qui est chauffé à 25-26°. Ils viennent prendre possession d’une des quarante cabines individuelles qu’ils garderont toute la saison et dans laquelle ils peuvent stocker leur chaise longue et autre matériel de bain. Et comme les premiers arrivés sont les premiers servis…

«Il existe une réelle demande de la part d’une population qui apprécie plus que tout nager en extérieur, souligne Odile Rochat. Certains se sont baignés tout l’hiver dans le lac.» (24 heures)