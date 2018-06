«Pourquoi supprimer un journal que tout le monde lit?»

L’Échappée à Aigle

Carole et Chantal (de g. à d.), deux serveuses de L’Échappée, et leurs clientes. Image: Laurent De Senarclens

«À l’ouverture à 6 h du matin, si nos exemplaires du «Matin» ne sont pas en place, les clients nous le font rapidement savoir. C’est la première chose dont ils se soucient avec la commande du café», confie Chantal, serveuse à L’Échappée, au chemin de la Planchette à Aigle. Entre ses deux enseignes, l’autre se trouvant à la rue du Midi, le patron, Michaël Mayor, met à disposition gratuitement pas moins de 10 numéros en semaine.

Attablée au café-restaurant, Edmée Droz est «toute retournée» par l’annonce soudaine de la disparition du quotidien. «Je le lis quasi tous les jours au café. J’apprécie son petit format, les nouvelles et ses mots fléchés. Je vais le regretter c’est sûr. Je le lis depuis tant d’années.» La retraitée ne consultera pas la version numérique. «Je n’ai pas d’ordinateur. Je vais me rabattre sur «20 minutes.» À la table d’à côté, Éric Grosjacques attend le plat du jour qui accompagnera sa bière. «J’ai entendu la nouvelle à la radio, j’ai eu de la peine à le croire.» Le plâtrier-peintre collombeyroud est un lecteur assidu du «Matin Semaine», quotidiennement à la pause de midi. «J’ai toujours du plaisir à le lire. C’est un moment de détente. Sa disparition m’inquiète. Autant pour la liberté de la presse que pour sa diversité.»

Sur la terrasse, Jean-Paul l’assure d’un ton péremptoire: «La «Tribune», ça fait partie du patrimoine romand. C’est un journal généraliste qui s’adresse à tout le monde. On y trouve son compte». À sa table, Lysiane et Nadine opinent. Les deux Chablaisiennes le lisent régulièrement au bar. Nadine «préfère «24 heures», mais «Le Matin» va me manquer. Et «20 minutes» ce n’est pas la même chose.» Lysiane «regrette aussi sa suppression. C’est quand même une référence.» À l’instar d’Edmée, mais encore d’Éric, le trio ne consultera pas lematin.ch. C.BO.

Le Vaudois à Lausanne

Le patron, Richard Balsamo (premier plan), déplore la perte d’un journal qui amène des gens dans les cafés. Image: Laurent De Senarclens

Jeudi à 11h, les six exemplaires du «Matin» à disposition ont trouvé preneur sur les tables du Vaudois, au centre de Lausanne. Un mot fléché, un sujet sur Rafael Nadal… chacun sucre son café avec la rubrique de son choix. «Les gens apprécient cette information accessible voire divertissante. C’est un compromis entre «20 minutes» et des journaux comme «24 heures» ou «Le Temps», observe le patron, Richard Balsamo. Je crois que c’est dans les habitudes des Suisses de prendre un café avec le journal, et quelque part on casse cette habitude citoyenne. En tant que restaurateur je ne peux que déplorer la disparition d’un support qui amenait des gens dans les établissements, ça peut nous porter préjudice aussi.»

À quelques tables de là, Marie-Louise Hofmann déplore «la perte d’une institution. C’est le journal du café, celui qu’il est possible de lire rapidement. Et puis nous passons déjà nos journées sur les écrans, le journal papier c’est un moment privilégié.» Dans son dos, une dame confirme: «Personnellement je le lis uniquement dans les cafés et je ne le suivrai pas sur Internet, c’est un support qui ne m’intéresse pas. Migrer vers «20 minutes»? Sans façon, c’est encore plus sensationnel.»

Globalement, au Vaudois, le café se boit avec une information à feuilleter plutôt qu’à faire défiler. «Le format papier est tellement important. C’est un toucher, une prise en main et la possibilité d’aller directement à la page ou à la rubrique qui nous intéresse, soupire Richard Balsamo. Imaginons une double page avec une belle image, sur le numérique c’est impossible.» Avant de passer à table, Michel Despont prend le temps de soupirer. «Vous savez, j’ai 82 ans et, à un certain âge, Internet ça devient compliqué. Nous sommes des dizaines de milliers de lecteurs, ça fait beaucoup de personnes pénalisées pour de l’argent à économiser». R.H.

La Croix d’Or à Orbe

Mirian Calvetti et Leudy Calvetti: «Le Matin» était «un peu comme le «Blick» pour les Alémaniques». Image: Patrick Martin

La Croix d’Or à Orbe, c’est un peu l’image d’Épinal de ces pintes vaudoises qui résistent. Un carrelage et des meubles qui respirent le vécu, le coin des batoilles, et des tables sur lesquelles les journaux se patinent jusqu’au soir. Évidemment, l’annonce du basculement au numérique pur du tabloïd orange est dans toutes les bouches. «Mais pourquoi ils suppriment un journal que tout le monde lit? se désespère la tenancière, Mirian Calvetti. L’après-midi, les gens demandent «24 heures». En début de journée par contre, on n’a jamais assez de «Matin». Ils vont lire quoi, les clients?» Dans son dos, un habitué se tait. Il se contente de finir son rouge, de replier un «Matin» et de partir, voûté, dans un soupir qui en dit long.

«Ces décisions sont prises par des gens qui ne voient pas ce qui se passe ici», enchaîne le patron, Patrick Calvetti, anciennement derrière les fourneaux du Terminus, à Renens. «Le journal dans un bistrot, c’est souvent la seule façon de s’informer qu’ont des gens sans Internet ou sans les moyens d’un abonnement.» Il se gratte la nuque. «Il faudra voir si ça entraîne des pertes pour les restaurateurs. «Le Matin» apportait les sujets de conversation des ouvriers à la pause. On avait beau le critiquer, il abordait des sujets qui étaient lus par tout le monde. Un peu comme le «Blick» pour les Alémaniques. Il y a un vrai attachement.» En terrasse, un trio de seniors jure qu’ils n’iront jamais sur le site du média orange. «Je n’ai pas Internet, c’est simple. Par contre je payais mon abonnement depuis des années», souffle une fringante retraitée.

Sortant de sa cuisine, le jeune Leudy Calvetti est plus nuancé. «C’est l’évolution des temps, c’est normal. Moi je lis «Le Matin» sur mon téléphone. Mais j’ai rarement vu quelqu’un lire le journal sur son application en buvant son café. Ça reste l’habitude du papier.» E.L.B (24 heures)