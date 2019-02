Pouvoir payer le parking avec son mobile

Dès le 11 février, plus besoin de monnaie pour régler son parking à Lausanne. La Ville met en place le système «paybyphone» qui permettra aux automobilistes de payer leur place de stationnement directement depuis leur mobile et pour la durée effective d'utilisation.

Désormais, seul le temps de stationnement réellement consommé sera facturé. Le fonctionnement est simple et intuitif, assure la Municipalité dans le communiqué publié lundi.

Après avoir lancé l'application dédiée, l'automobiliste sélectionne la zone de stationnement, la durée puis valide le paiement. Et avant de reprendre son véhicule, il confirme, dans l'application, la fin du stationnement.

Le montant est débité sur sa carte de crédit et un reçu lui est envoyé. Pour éviter les oublis, des notifications sont automatiquement envoyées par l'application cinq minutes avant le terme du stationnement. Côté contrôle, les agents de surveillance vérifieront la plaque d'immatriculation du véhicule pour afficher le ticket en temps réel sur leur terminal.

L'application paybyphone est disponible pour les systèmes Android et IOS, ainsi que sur ordinateurs et tablettes. La mise en place du système se fait progressivement dans le centre-ville avant de s'étendre sur tout le territoire communal, à l'exception des P R. Le système fonctionne déjà à Genève et dans plus de 150 villes en France. (ats/nxp)