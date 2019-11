Première lausannoise: une terrasse sur la route

Et si la rue du Midi devenait le nouveau terrain d’expérimentation urbaine des autorités lausannoises? En septembre dernier déjà, un espace de rencontre baptisé Parklet a été inauguré devant l’École professionnelle commerciale. Une installation «conviviale multi-usage, modulable et provisoire», dont l’originalité est qu’elle se situe sur deux places de parc. Et voilà qu’à l’autre bout de la même artère, sur la portion Beau-Séjour, est mise ces jours-ci à l’enquête publique l’extension de la terrasse du Chat Noir. Là encore, il est prévu qu’elle grignote un bout de route. Une première à Lausanne.

«Pas d’autre solution»

«Je n’avais pas vraiment d’autre solution pour agrandir ma terrasse en été», explique Stéphane Chouzenoux, patron et chef du Chat Noir. Jusqu’à présent, il proposait huit places sur le trottoir devant son établissement. Avec son projet d’extension, il disposerait de 24 places en extérieur en tout. «Ce n’est pas encore fait, il faut attendre la fin de la procédure en cours, mais cela rendra notre rue plus conviviale encore. Et cela donnera peut-être des idées à d’autres», espère le gérant.

La terrasse projetée par le Chat Noir prendra la place de cases dévolues à la livraison. Elle empiétera sur la route de près de 2 mètres et ne reposera pas sur un podium, par souci d’équité avec les autres établissements publics à Lausanne.

Nouvelle politique

«La nouvelle politique des terrasses menée par la Municipalité permet aux gérants qui le souhaitent de s’étendre sur des places de parc. L’idée, c’est d’améliorer autant que faire se peut les conditions d’exploitation des établissements. Et comme en l’occurrence il s’agit d’une extension, que ce soit sur le domaine public ou privé, il faut passer par une mise à l’enquête publique», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de l’Économie.

L’emprise sur le bitume peut être éphémère ou durable. Quant aux critères d’exploitation, ils dépendent des emplacements. «Pour le Chat Noir, c’est une vraie route en ligne droite. Des barrières se justifient», estime le municipal. À noter que les places de livraison «perdues» seront remplacées non loin de là. Coût de la location du domaine public par le restaurateur: 7 francs le mètre carré par mois. Le Chat Noir sera le premier établissement à s’étendre sur des places de parc. La possibilité a pourtant été exposée par Pierre-Antoine Hildbrand à GastroLausanne, mais sans autre retour jusqu’à présent.

Genève: depuis vingt ans

À titre de comparaison, Genève offre la possibilité aux établissements publics de faire déborder leurs terrasses sur des places de parc depuis 1999, mais uniquement du 1er mars au 31 octobre. La Ville édicte des lignes directrices qui doivent être respectées pour obtenir une permission d’installation de terrasses. Elles concernent notamment l’interdiction de la publicité pour des marques sur les éléments constituant la terrasse à l’intérieur d’un certain périmètre.